حمادة طلبة: أنا من طلب الرحيل عن بيراميدز واللاعبون غير مرتاحين لحسام حسن

حمادة طلبة يكشف عن سر رحيله عن بيراميدز لبتروجيت

أكد حمادة طلبة؛ لاعب بيراميدز السابق، أن رحيله عن الفريق جاء بناءً على رغبته بسبب تولي حسام حسن المسؤولية الفنية للفريق، موضحًا عدم شعوره بالراحة للعمل معه.

وكان بيراميدز قد أعلن أمس الأحد، رحيل الثلاثي طلبة وأحمد عفيفي وإسلام صيان عن صفوفه، لينضم الثلاثي إلى بتروحيت في صفقة انتقال حر.

طلبة قال، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "الجميع يعلم أنني رحلت عن المصري في الصيف الماضي لوجود خلافات بيني وبين حسام حسن؛ المدير الفني للفريق آنذاك، ومنذ مجيئه لبيراميدز وأنا أشعر بعد الراحة، رغم أنه تحدث معي بشكل إيجابي وأشاد بي أمام زملائي في أكثر من موقف".

مجموعة الزمالك بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية:

🇰🇪جورماهيا

🇦🇴بيترو أتليتكو

🇩🇿نصر حسين داي pic.twitter.com/KdHcanNdLc — جول مصر (@goaleg) January 21, 2019

وأضاف: " اللاعب يشعر ما إذا كان مدربه سيشركه في المباريات أم لا مهما كان حديثه إيجابيًا، وأنا لا أحب دور الموظف، أرغب في أن أشارك، لذلك قررت الرحيل، لأنني لن أكون مرتاحًا مع حسام حسن".

المدافع المخضرم فجّر مفاجأة كذلك خلال حديثه، حيث تابع: "لست وحدي من لم يشعر بالراحة مع حسام حسن، عدد من لاعبي بيراميدز كذلك غير راضين عن وجوده ويلعبون وهم يشعرون بالضيق".

واستطرد: " إذا تحدثت سأكشف عن عديد الأمور التي لا يعملها أحد حول حسام حسن، وأنا لا أريد فعل ذلك الآن، خاصة وأنني أبدأ مشوارًا جديدًا مع بتروجيت".