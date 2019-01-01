حمادة صدقي: اللاعبين خاضوا اللقاء بروح قتالية.. وحافظنا على حظوظنا في التأهل

الهلال السوداني يفوز على النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

تحدث حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني، عن الفوز على النجم الساحلي التونسي، في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الهلال السوداني نجح في تحقيق فوز على نظيره النجم الساحلي، بهدف دون رد في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أشكر اللاعبين على الروح القتالية في المباراة وتحقيق الـ3 نقاط".

وأضاف: "اللاعبين أدوا المباراة بشكل مميز، وأغلقنا مفاتيح اللعب أمام النجم الساحلي من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على فرصنا في التأهل".

وتابع صدقي تصريحاته: "ركزت على اللعب على المرتدات منذ بداية المباراة، واستغللنا الفرصة التي اتيحت لنا وجلبت لنا الـ3 نقاط".

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واختتم نجم الأهلي السابق: "حذرت اللاعبين في بداية الشوط الثاني، من أجل عدم استقبال أي أهداف في ضغط الفريق الساحلي".

ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور 3 جولات متساويًا مع النجم الساحلي.