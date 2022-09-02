حُماة الأسبوع من جول برعاية كاسترول ماجناتيك: ولادة ثنائية دفاعية صلبة في اليونايتد

شهدت الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي تألق دفاعي كبير للعديد من اللاعبين الذين ساهموا بحماية مرمى فريقهم وضمان نتيجة إيجابية.

وفي "جول"، قررنا توحيد الجهود مع "كاسترول ماجناتيك"، لتسليط الضوء على أفضل أداء دفاعي في الجولة الخامسة

فمن كان بينهم حامي هذه الجولة برعاية كاسترول ماجناتيك؟

يسير مانشستر يونايتد بخُطى ثابتة مؤخراً، محققاً انتصاره الثالث على التوالي ومحافظاً على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين.

كلمة السر لهذا الناجح الدافعي تكمن في ولادة ثنائي دفاعي صلب مكوّن من رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز.

هذه الثنائية أظهرت انسجاماً كبيراً فيما بينها انعكست على أداء مانشستر يونايتد الذي بدأ بتصحيح بدايته المتعسّرة لكنها لم تكن لتتشكل لولا أداء مارتينيز الكبير جداً والثابت مباراة تلو الأخرى، فبعد أدائه الكبير في الجولة الرابعة أمام ساوثمبتون أكّد مجدداً أنه يستحق ارتداء قميص الشياطين الحمر والدفاع عن مرماهم،

يُذكر أن مارتينيز كان ايضاً حامي الأسبوع الرابع ايضاً من الدوري الانكليزي

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هذه الأرقام الكبيرة مكّنت مانشستر من المضي قدماً في نتائجه الايجابية بعد بداية متعسّرة للموسم، كما أنها أوقفت حملة التشكيك الكبيرة التي كانت تُحاوط اللاعب منذ انضمامه الى الدوري الانكليزي وقدرته على مجاراة المستوى البدني العالي في البريميرليج.

اليكم أرقامه أمام ليستر سيتي:

لعب 90 دقيقة

أبعد 3 كُرات

فاز بثنائيتين

مرر 4 كُرات طولية

دقّة التمرير وصلت الى 84%

لكن المجهود الدفاعي الجبار لم يكن حكراً على الشق الأحمر من مدينة مانشستر لأن الأسبوع الخامس شهد تألقاً كبيراً جداً من مدافع السيتي جون ستونز الذي سطع نجمه بقوة أمام نوتينغهام فورست

ولم تخلُ هذه الجولة من تألّق الحراس ايضاً وعلى رأسهم حارس مرمى بورنموث نيتو الذي قام بـ5 تصديات اثنان منهم داخل المنطقة ليتمكن من المحافظة على نظافة شباك فريقه ويحمي مرماه من تلقّي أي هدف.