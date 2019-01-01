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حل أزمة منتخب زيمبابوي قبل ساعات من مواجهة مصر في افتتاح أمم إفريقيا

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Getty Images
منتخب زيمبابوي يواجه مساء اليوم صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن مسؤولي الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم نهاية الأزمة التي ضربت معسكر المنتخب الأول قبل ساعات من خوض مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2019، التي تُقام خلال ساعات في القاهرة.

منتخب زيمبابوي يواجه مساء اليوم صاحب الأرض والجمهور المنتخب المصري في افتتاح نسخة 2019، والتي تجمع كلاهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان لاعبو منتخب زيمبابوي قد هددوا بعدم خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا أمام مصر، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وتم تقديم وعود للاعبين بمنحهم كامل مستحقاتهم بعد سلسلة من المفاوضات استمرت لمدة 4 ساعات أمس الخميس، ما تسبب في إلغاء المران الختامي.

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ووافق لاعبو زيمبابوي على خوض مباراة الافتتاح بعد تدخل سفير زيمبابوي في مصر لحل الأزمة بشكل عاجل، وإقناع اللاعبين بعدم العودة إلى بلادهم والمشاركة في البطولة.

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وأكدت تقارير أن منتخب زيمبابوي سيحضر إلى ملعب المباراة مبكرًا للإحماء وخوض فقرة تدريبية أخرى مصغرة قبل اللقاء.

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