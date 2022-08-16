حلم لن يُصبح حقيقة .. معضلتان أمام برشلونة للتوقيع مع سيلفا

البارسا يحلم بضم نجم السيتي

يحلم برشلونة بالتعاقد مع بيرناندو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي، لكن يبدو أن الصفقة ستبقى حلمًا ولن تتحول إلى حقيقة، خلال هذا الصيف على الأقل.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أكدت على صدر نسختها الصادرة صباح اليوم أن انضمام سيلفا للبارسا أصبح صعبًا جدًا، مشيرة إلى أن الفريق يُواجه معضلتين لإتمام الصفقة كل منهما أصعب من الأخرى.

معضلتان أمام البارسا للتعاقد مع سيلفا

الصحيفة أوضحت أن المعضلة الأولى أمام برشلونة هي توفير المبلغ المطلوب من السيتي للتخلي عن سيلفا، وذلك لن يحدث سوى بواحدة من طريقتين.

الأولى بيع فرينكي دي يونج إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد بنفس القيمة المطلوبة لشراء سيلفا، فيما الثانية هي بيع بيير إيمريك أوباميانج إلى تشيلسي وممفيس ديباي إلى يوفنتوس والتخلص من سيرجينيو دست بمبالغ جيدة تستطيع تمويل صفقة صانع الألعاب الإسباني الموهوب.

نجاح برشلونة في إتمام صفقات البيع تلك يبدو صعبًا للغاية في ظل إصرار دي يونج وأوباميانج على البقاء في إسبانيا وعدم الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، لكن الإدارة الكتالونية تأمل في الضغط على اللاعبين خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات وإقناع أي منهما بقبول العرض المقدم له.

المعضلة الثانية حسب موندو ديبورتيفو هي المبلغ المالي المطلوب من السيتي للتخلي عن سيلفا، حيث نقلت عن موقع ذا أتلتيك تأكيده أن مسؤولي بطل إنجلترا يُرحبون بالتخلي عن النجم صاحب الـ28 عامًا لكن فقط مقابل المبلغ المالي المناسب والمقدر من جانبهم بـ100 مليون يورو.

برشلونة أبدى استعداده لتقديم 80 مليون يورو مقابل الحصول على سيلفا لكن السيتي مُصر على موقفه وطلبه 100 مليون رغم أن عددًا من عناصره المؤثرة إداريًا تنتمي للنادي الكتالوني، ومازالت المفاوضات مستمرة بين الناديين لمحاولة التوصل لاتفاق.

ما هو موقف سيلفا من الانتقال إلى برشلونة؟

المصادر المتابعة تؤكد ترحيب سيلفا بالانتقال إلى الدوري الإسباني، وقد أشارت موندو ديبورتيفو إلى أن اللاعب يمسك العصا من الوسط، بحيث يُظهر رغبته في ارتداء قميص البارسا لكن في نفس الوقت يُكيل المديح لناديه الإنجليزي تحسبًا لفشل الصفقة واستمراره معه للموسم القادم.

سيلفا الذي انضم للسيتي صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي يرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى صيف 2025، ويُعد من العناصر الرئيسية والمؤثرة في الفريق ونجاحاته خلال المواسم الأخيرة.

اللاعب البرتغالي لم يلعب أساسيًا في مباراتي فريقه بالدوري الإنجليزي، وقد نشر تغريدة عبر تويتر وصفها العديد بأنها أشبه برسالة وداعية لزملائه، حيث كتب "أداء رائع من الفريق وأجواء رائعة! أود أيضًا أن أشكر الجميع في الملعب على تلك اللحظات الجميلة من الحب والدعم الذي أظهرتموه لي يا رفاق".