حلم الاتحاد القديم .. منافسة ثنائية سعودية على توقيع إيدينيلسون

اللاعب البرازيلي مرشح للعب في الدوري السعودي الموسم القادم

كشف الصحفي البرازيلي فيليب فيرميل عن اهتمام ناديين سعوديين بالتعاقد مع إيدينيلسون لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي، والذي حاول الاتحاد التعاقد معه على مدار الموسمين الماضيين.

صاحب الـ32 عامًا كان حلمًا للاتحاد قبل عامين، إذ حاولت النادي التعاقد معه صيف 2020 وكذلك 2021، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.

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الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي قدمت عرضًا مغريًا للاعب لدفعه للضغط على ناديه للموافقة على رحيله، لكن إنترناسيونال هدد باللجوء للفيفا مما أوقف محاولات النادي السعودي.

الصحفي البرازيلي أوضح عبر حسابه على تويتر أن ناديي ضمك والشباب استفسرا من إنترناسيوال عن إمكانية التعاقد مع إيدينيلسون لكن دون تقديم عروض رسمية بعد.

وأضاف أن العروض الرسمية للاعب من المتوقع أن تصل مع بدء سوق الانتقالات الصيفي في السعودية، خاصة أن النادي البرازيلي منفتح على فكرة رحيل اللاعب المرتبط معه بعقد يمتد حتى ديسمبر 2024.

ويشترط النادي البرازيلي حسب المصادر المتابعة في بلاده موافقة المدرب مانو مينيزيس على رحيل لاعب وسطه للموافقة على أحد العروض المقدمة له، والتي بعضها قادم من الدوري البرازيلي خاصة سانتوس وأتلتيكو مينيرو.

يُشار إلى أن إيدينيلسون لعب لعدة أندية برازيلية أبرزها كورينثيانس، وقد خاض تجربة احترافية في إيطاليا ارتدى خلالها قميصي جنوى وأودينيزي.