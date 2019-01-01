حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد السكندري للقاء الهلال السعودي

الاتحاد يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب ربع نهائي كأس زايد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني للاتحاد السكندري، عن قائمته لمواجهة الهلال السعودي، في ذهاب دور الربع نهائي بكأس زايد للأندية الأبطال.

وضمت قائمة الاتحاد التالي:

"الهاني سليمان، محمود الزنفلي، صبحي سليمان، محمود شعبان، هشام صلاح، ولاس دي سيلفا، محمد عبد الرزاق بازوكا، محمود رزق، محمد أنور، محمد ناصف، صبري رحيل، كريم الديب، السيد سالم، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، أحمد داوودا، فوزي الحناوي، عمار حمدي، كريم ممدوح، أحمد توفيق، رزاق سيسيه، محمد ناجي جدو، تشوكا، خالد قمر، محمد عبد المجيد، توني سيلفا".

🎙️عمار حمدي لاعب الأهلي، والمعار لصفوف الاتحاد السكندري: "أحاول تقديم أفضل ما لدي، لكي أكون جديرًا بالعودة إلى للنادي الأهلي مرة أخرى". pic.twitter.com/HA3l1Xo108 — جول مصر (@goaleg) February 10, 2019

ومن المقرر أن يستضيف الهلال نظيره الاتحاد السكندري، في مباراة الذهاب التي ستقام بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت المقبل.

وصعد الاتحاد إلى ربع نهائي كأس زايد، بعد تمكنه من الفوز على الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.