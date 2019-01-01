حلمي طولان: سنسعى للفوز على الهلال بكأس زايد

مدرب الاتحاد السكندري يتحدث عن مواجهة الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري، على صعوبة مواجهة الهلال السعودي، في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

الاتحاد السكندري يستضيف الهلال السعودي، مساء غدٍ الأثنين، بإياب دور الربع نهائي بكأس زايد، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

طولان قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أمتلك ثقة كبيرة في لاعبي فريق الاتحاد، فهم قادرين على التعويض ورد الاعتبار أمام الهلال".

بعد التأخر بهدف.. الأهلي يفوز باللقاء 🔥

محمد ناجي جدو سجل للجونة في الدقيقة 53 ⚽️

وسجل للأهلي كريم نيدفيد وناصر ماهر 🔴🔴 pic.twitter.com/nj3euFNBDj — جول مصر (@goaleg) February 24, 2019

مدرب الاتحاد السكندري تابع: "جماهير نادي الاتحاد تتمنى فوز فريقها على الهلال، وهم لا يتقبلون الأعذار، وسنسعى للانتصار".

حلمي طولان اختتم تصريحاته قائلًا: "بعض النظر عن قوة المنافس، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، والهلال أفضل فريق في قارة آسيا حاليًا".

وكان الاتحاد قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، بثلاثة أهداف دون رد.