حكيم مدان لـ جول: متأسفين لخروج مصر والمغرب ولكن لدينا مشوار سنكمله

مدرب الجزائر يتحدث عن التأهل لـ جول

أجرى الحديث - ماجد جزر

يرى حكيم مدان، المدرب العام لمنتخب الجزائر، أن محاربي الصحراء أمامهم مشوار، يريدون أن يقوموا به خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب الجزائر حقق الفوز على غينيا بثلاثة أهداف دون رد، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

مدان قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "نحن متأسفين لخروج مصر والمغرب، ولكن لدينا مشوار لازم نقوم به، والحمد لله كل الأمور تمر بشكل جيد".

أداء ✔️

إبداع ✔️

روح ✔️

متعة ✔️



يستحقووووووون هذه الفرحة 😍🇩🇿#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/ttGgfL5ZSj — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019

مدرب الخضر تابع: "توجهنا من القاهرة إلى السويس لن يؤثر علينا بدنيًا، والمهم هو استكمال المشوار، ولا يوجد مشكلة في مواجهة مالي أو كوت ديفوار".

وينتظر الجزائر الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار، والتي ستجمع بينهما مساء غدٍ الأثنين، لمعرفة من سيواجه في ربع نهائي أمم إفريقيا.

ويقدم منتخب الجزائر نتائج ومستويات مميزة، ليكون أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة الإفريقية، المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.