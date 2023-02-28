حكيمي يثق في البراءة وسط اتهامات الاعتداء الجنسي

الدولي المغربي يشعر بحالة من الهدوء تجاه الموقف

يثق أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، في براءته من الاتهامات الأخيرة بالاعتداء الجنسي على فتاة في شهر فبراير الجاري.

صحيفة "Le Parisien" كشفت أمس، الإثنين، عن قيام الفتاة بالتقدم بشكوى للشرطة، تتهم فيها حكيمي بالاعتداء الجنسي عليها، بعد عدة اتصالات بينهما.

ومن جانبها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن لاعب ريال مدريد السابق يشعر بالهدوء التام وسط كل هذه الاتهامات، حيث يثق في عدم صحة التهم الموجهة إليه.

وكانت الفتاة صاحبة الشكوى قد زعمت أنها التقت بحكيمي في منزله، قبل أن تأتي صديقتها لمساعدتها على المغادرة في اليوم التالي لتذهب إلى الشرطة للإبلاغ عن ما حدث.

وأوضحت "ماركا" أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل حدوث أي شيء ملموس تجاه هذا الاتهام، لحين التحقيق بشكل دقيق في كل جوانب الواقعة.

يذكر أن الدولي المغربي شارك في 21 مباراة مع باريس بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.