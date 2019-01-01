حكيمي: ميسي لا يمكن إيقافه، سنقاتل للتأهل

النجم المغربي يتحدث بعد الخسارة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

نجح نادي برشلونة حسم تأهله للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تمكن العملاق الكتالوني من الفوزعلى ضيفه بوروسيا دورتموند بالجولة الخاسمة من دور المجموعات بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو.

ومن جانب الفريق الألماني فقد أصبح في موقف صعب بعض الشيء حيث أن حسم التأهل للدور المقبل سيكون في الجولة الأخيرة بعدما تمكن إنتر من الفوز بنتيجة 3-1 اليوم أيضًا.

وقد صرح النجم المغربي أشرف حكيمي بعد المباراة قائلًا: "كنا نعلم جيدًا صعوبة اللعب أمام برشلونة في كامب نو، قاتلنا في المباراة وتمسكنا بالأسلوب المعتاد لنا ولكن لم نتمكن من الخروج بنتيجة جيدة اليوم".

وتابع: "لقد شكلنا الخطورة في بداية المباراة ولكن مع إهدار الفرصة الأولى تمكن برشلونة من السيطرة على الأمور والتحكم في اللقاء".

وأضاف: "ميسي لاعب كبير ورائع وفي بعض الأحيان يكون من الصعب إيقافه، الأمر أصبح صعب في المجموعة ولكن سنحاول بكل ما لدينا أن نتأهل في الجولة الأخيرة".

يذكر أن دورتموند يمتلك 7 نقاط بالتساوي مع إنتر صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يتواجد برشلونة في المركز الأول برصيد 11 نقطة.