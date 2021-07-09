حكيمي يستعد للعب حارس مرمى في باريس سان جيرمان!

يستعد المغربي أشرف حكيمي للعب في أي مركز مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان حتى لو حارس مرمى.

يُبدي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الجديد استعداده للعب وتمثيل فريقه الفرنسي في أي مركز يريده المدرب ماوريسيو بوتشيتينو حتى لو كان حارس مرمى!

لماذا سيلعب أشرف حارسًا للمرمى؟

لا يفضل الظهير الأيمن المغربي مركزًا أو طريقه لعب بعينها؛ أكد ذلك في حواره مع وكالة الأنباء الفرنسية: "أي مركز أفضل اللعب فيه؟ أي مركز سيكون أفضل للفريق ويمكنني مساعدته فيه، مهما كان لا أهتم. حينما يحتاجني المدرب في أي مكان سيجدني وسأعطي أفضل ما لدي".

وواصل لاعب باريس سان جيرمان الجديد: "لو أرادني المدرب اللعب حارس مرمى سأرتدي قفازاتي، تعلمت الكثير من كونتي- مدرب إنتر- وطورني كثيرًا خاصة في الجانب الدفاعي والخططي".

وانتقل حكيمي قبل أيام من إنتر بطل الدوري الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 70 مليون يورو.

سعادة باللعب جوار أصدقاء ريال مدريد

وقال عن لعبه مجددًا مع زملائه القدامي في ريال مدريد كيلور نافاس وسيرخيو راموس: "سعيد جدًا بلعبي مجددًا مع لاعبين عظماء عرفتهم في ريال مدريد، سعيد بفرصة اللعب مجددًا مع راموس، تحدثت مع نافاس عن الوضع هنا لأنه عاش سنتين في باريس وقال لي أمورًا عظيمة عن النادي والمدينة".

وأعلن باريس بعد التعاقد مع حكيمي ضم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق بعقد انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

لماذا اختار حكيمي الانتقال إلى سان جيرمان؟

علق أشرف على انتقاله إلى سان جيرمان تحديدًا، وعن قيمة تعاقده مع باريس وهل ستضع عليه ضغطًا قال: "ضغط كوني واحدًا من أغلى صفقات انتقال المدافعين في العالم؟ لا بالنسبة لي هي مجرد أرقام، لا تشكل ضغطًا بل العكس أنا سعيد وراغب في المشاركة مع زملائي. اخترت باريس لأن به العديد من اللاعبين العظماء ولديهم مشروع طموح وكبير جدًا".

ونفى حكيمي أن يكون لعائلته علاقة بانتقاله إلى باريس سان جيرمان وأن قرار الانتقال كان رياضيًا بالدرجة الأولى.

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