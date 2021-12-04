حكيمي : البعض لا يصدق ولكن الدوري الفرنسي بطولة صعبة للغاية !

يؤمن المدافع المغربي أشرف حكيمي، أن الدوري الفرنسي مسابقة في غاية الصعوبة، رغم كل ما يثار عن سهولته.

حكيمي رحل عن صفوف إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو.

اللاعب قرر الرد على كل الاتهامات بأن الدوري المحلي في فرنسا منافسة ثانوية ليس مثل باقي الدوريات الكبرى.

وقال حكيمي في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية:"إنها بطولة صعبة للغاية من الناحية الفنية والبدنية، والمستويات قوية جدًا على الرغم من عدم تصديق الناس لذلك"

وأضاف:"هناك العديد من المباريات والملاعب الصعبة وكذلك اللاعبين الرائعين، وشاهدت بالفعل الكثير من المواجهات القوية بالبطولة".

وتابع:"لعبت أمام العديد من الفرق الفرنسية قبل قدومي إلى هنا وأعرف كذلك الكثير من اللاعبين، وكنت أتطلع للظهور بهذه المسابقة بسبب المستوى المرتفع".

يذكر أن حكيمي شارك في 21 مباراة مع باريس هذا الموسم بكل البطولات، نجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين حتى الآن.

اقرأ أيضًا ..