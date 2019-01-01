حكيمي: أرغب في النجاح مع ريال مدريد

ولكن تركيزه مع دورتموند بطبيعة الحال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد، استعداده للعودة إلى الأخير والنجاح هناك.

وقال حكيمي لصحيفة اس الإسبانية:"لن أكذب، سأحب أن أنجح هناك بالتأكيد".

وأضاف:"لقد نشأت في مدريد، إنه النادي الذي أعتبره منزلي وسأحب مواصلة التطور هناك".

وأوضح"ولكن إن لم أتمكن من ذلك سأحاول أن أنجح في مكان آخر".

وتابع:"لا يجب أن أبدأ التفكير بشأن العام المقبل، يجب أن أركز على الموسم الحالي".

وكان حكيمي -20 عاماً- قد خرج في إعارة لمدة عامين في صفوف دورتموند، حيث قطع شوطاً طويلاً تحت قيادة لوسيان فافر.