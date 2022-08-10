حكم واجب النفاذ فورًا .. محامي الخطيب يعلن حبس مرتضى منصور

عام 2021، شهد تقديم رئيس الأهلي شكواه ضد رئيس الزمالك

أعلن محمد عثمان؛ محامي محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، رسميًا اليوم الأربعاء، حصوله على حكم لصالح موكله، ضد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، لكن هذه المرة واجب النفاذ.

لماذا يقاضي الخطيب مرتضى؟

الصراع دائمًا مشتعل بين رئيس الأهلي ونظيره في الزمالك، وتحديدًا من الأخير، الذي يطلق تصريحاته النارية في وجه الكثيرين.

وفي عام 2021، وصل الصراع لأشده، إذ قام مرتضى بسب وقذف رئيس القلعة الحمراء، ووصل الأمر لحد المساس بسمعة عائلته.

وشكك مرتضى كذلك في الذمة المالية للخطيب، على خلفية أزمة الأخير مع تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي السابق للأهلي ووزير الترفيه السعودي الحالي، ليضطر بيبو للجوء للقضاء للتصدي له.

حكم واجب النفاذ ضد مرتضى:

محامي الخطيب أكد أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أصدرت حكمها اليوم، بتخفيف حكم حبس مرتضى من عام إلى شهر واحد مع الشغل والنفاذ.

وأوضح عثمان أن الحكم هذه المرة واجب النفاذ على الفور، على حكم الأحكام السابقة، التي صدرت لصالح الخطيب في القضية نفسها.

وكتب محامي الخطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عاجل.. محكمه جنح مستانف الاقتصاديه برئاسه المستشار ادهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكى ومحمد صلاح البيطار تقضى بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنه الى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83لسنه2022ًجنح اقتصاديه فى القضيه المرفوعه منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادى الاهلى يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته، وكانت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار شريف البيلى قضت بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل، واستأنف المتهم امام المحكمه الاستئنافيه التى قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا".

يذكر أن الخطيب كان قد حصل على حكم أولي بسجن مرتضى لمدة عام في أبريل 2022، وفي يوليو الماضي، حصل رئيس القلعة البيضاء على حكم بإيقاف تنفيذه، قبل أن تقرر المحكمة الاقتصادية حبسه لشهر اليوم في حكم نهائي.