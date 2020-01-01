حكم عنصرية باشاك شهير وباريس يتواصل مع ديمبا با

مكالمة بين ديمبا با نجم باشاك شهير والحكم سيباستيان كولتيسكو صاحب الواقعة الشهيرة تصفي الأجواء.

كشف السنغالي عثمان ندوي الذي أمضى سنوات طويلة من مسيرته الكروية في الملاعب الرومانية اليوم عن مكالمة هاتفية جمعت سيباستيان كولتيسكو الحكم الخاص بواقعة باشاك شهير وباريس سان جيرمان الشهيرة بديمبا با نجم الفريق التركي.

جاء هذا في تصريحات صحفية قال خلالها: "وضعتهما على الهاتف سويًا، فأنا أعرف الحكم وأعلم أن تلك ليست شخصيته، وديمبا با تفهم الأمر جيدًا وخرج من المكالمة بتفهم جديد لطبيعة الحكم".

ووجه الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو كلمة عنصرية لويبو في هذه الواقعة، وهو ما دفع لاعبو الفريق التركي إلى مغادرة الملعب، ولحقهم بعدها بدقائق لاعبو باريس سان جيرمان. "تعرف على القصة الكاملة"

ولكن مقاطع الفيديو التي راجعتها الصحيفة وسط تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أظهرت أن هناك ألفاظ عنصرية وجهت للحكم الروماني من قبل دكة بدلاء باشاك شهير.

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لاعبو الفريق التركي قاموا بوصف الحكم الروماني بـ "الغجري" حيث يتم وصف المواطنين الرومانيين دائمًا من قبل البعض بأنهم "غجر" وليسوا أوروبيين.

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وكان نجوم باشاك شهير وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا قد انسحبوا من ملعب حديقة الأمراء اعتراضًا على عنصرية الحكم الرابع الروماني.

وكانت المباراة تسير بصورة طبيعية وكانت النتيجة هي التعادل السلبي، ثم تلقى مساعد مدرب باشاك شهير، الكاميروني بيير ويبو بطاقة حمراء للاعتراض على الحكم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يحارب العنصرية بمختلف السبل، واللاعب الذي يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال يتم إيقافه لمدة طويلة أو لمدى الحياة، مع غرامة كبيرة جدًا.