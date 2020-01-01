حكم "تقنية فيديو" يدير لقاء السعودية وكوريا الجنوبية بنهائي كأس الأمم الآسيوية للشباب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، في نهائي كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا، المقرر له بعد غدًا.

المنتخب الأولمبي السعودي ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الوصول إلى النهائي بعد أداء مميز للغاية خلال البطولة.

ويدير اللقاء كريستوفر بيث، حكم الساحة للقاء المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية، في نهائي البطولة الذي سيقام السبت المقبل في تايلاند مستضيفة البطولة.

ويساعد بيث في إدارة المباراة كلًا من أنتون شكيتينين وأشلي بيكام، حكمين مساعدين، والصيني ما نينج حكمًا رابعًا في اللقاء الذي سيشهد ندية كبيرة.

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

وكان بيث قد عين حكم فيديو مساعد في الدوري الممتاز في بلاده في 2017، حيث كانت أول مسابقة يتم تطبيق بها تقنية حكم الفيديو المساعد.