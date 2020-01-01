حكم برشلونة وأوساسونا يستغل ميسي ليؤبن مارادونا على طريقته الخاصة

اللقاء شهد احتفالية ميسي الخاصة بمارادونا

استغل الحكم الدولي الإسباني ماتيو لاهوز احتفالية ليونيل ميسي الخاصة لتكريم الراحل دييجو أرماندو مارادونا ليقوم هو الآخر بتوجيه التحية للأسطورة الأرجنتينية على طريقته.

وكرّم ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، أسطورة كرة القدم دييجو آرماندو مارادونا على طريقته الخاصة في مباراة البرسا أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

البرغوث أحرز الهدف الرابع للنادي الكتالوني في شباك أوساسونا، وقام بعدها بخلع قميص البرسا واتضح أنه يرتدي تحته قميص مارادونا مع نيولز أولد بويز الأرجنتيني في التسعينيات.

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De 🔟 a 🔟, de leproso a leproso ❤️🖤



El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/VLiRjvoUAR — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020

لاهوز الذي أجبرته قوانين اللعبة على إشهار البطاقة الصفراء لميسي علق على الواقعة بطريقة استثنائية في سجل المباراة وكتب: "في الدقيقة 73 قام اللاعب ميسي كوشيتيني ليونيل أندرياس بالحصول على البطاقة الصفراء للسبب الآتي: خلع قميصه بعد تسجيل هدف وإظهار قميص لفريق نيولز أولد بويز، من موسم 1993-1994، ويحمل الرقم 10 على ظهره".

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ويرجع اختيار ميسي لقميص نيولز أولد بويز لكونه النادي الذي لعب له البرغوث أيضًا في بداية مسيرته ولعب له مارادونا كذلك بختام مشواره.

لم يتوقف ميسي عند قميص نيولز أولد بويز فقط، بل قبلها حاول أن يضع هدفًا بيده بنفس الطريقة التي أحرز بها مارادونا هدفه الشهير في منتخب إنجلترا بكأس العالم 1986، إلا أن تقنية الفيديو وقفت حائلًا أمام الأمر.

Todos sabemos que Messi quería hacer un homenaje a Maradona... 🖐️



...pero que en tiempos de VAR no se puede 😂😂



El casi tributo de Leo a Diego 😍 pic.twitter.com/p8ApNSBwJt — Diario SPORT (@sport) November 29, 2020

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مارادونا توفيّ يوم الأربعاء على إثر أزمة قلبية، ووقفت كرة القدم كلها دقيقة حداد على روحه قبل المباريات تخليدًا لذكراه.