حكم باريس وباشاك شهير : لست عنصريًا والجميع يعرف ذلك

الحكم الروماني يخرج للدفاع عن نفسه

دافع سيباستيان كولتيسكو الحكم الرابع لمواجهة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري أبطال أوروبا، عن نفسه بعد الاتهامات التي وجهت له بالعنصرية خلال أحداث المباراة.

الحكم الروماني أثار حالة من الجدل في المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء، أمس، الثلاثاء، بعد قيامه بتوجيه ألفاظ عنصرية تجاه الكاميروني بيير ويبو أحد أعضاء الجهاز الفني لباشاك شهير.

الواقعة التي ارتكبها كولتيسكو تسببت في تأجيل المباراة إلى اليوم الأربعاء، بعد اعتراض معظم اللاعبين من الفريقين على سلوكه.

المزيد من الفرق

وقال الروماني في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" :"أحاول أن أتعامل مع الموقف بطريقة جيدة، لن أقرأ أي مواقع صحفية خلال هذه الأيام".

وأضاف:"أي شخص يعرفني يدرك أنني لست عنصريًا، على الأقل آمل ذلك".

وفي سياق متصل قام إيونوت سترو وزير الرياضي الروماني، بالاعتذار عن الواقعة التي حدثت مؤكدًا إدانة أي نوع من العنصرية في مختلف ملاعب العالم.

اقرأ أيضًا ..تعليق عنصري السبب .. إيقاف مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري الأبطال

يذكر أن المواجهة التي ستقام الليلة بين باريس وباشاك شهير، لن تؤثر على الطرفين المتأهلين من المجموعة، بعد تأكد خروج مانشستر يونايتد والفريق التركي، لكنها ستحسم سباق الصدارة بين باريس ونظيره الألماني لايبزيج.