حكم الكلاسيكو .. يخشاه راموس ومبارياته مثيرة للجدل

تعرف على هيرنانديز هيرنانديز حكم الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة

أسند الاتحاد الإسباني مهمة تحكيم الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 ديسمبر الجاري، إلى الحكم أليخاندرو هيرنانديز.

وكان من المقرر إقامة المباراة في أكتوبر الماضي بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني، إلا أنها تأجلت ليوم 18 ديسمبر على ملعب الكامب نو.

الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم الكلاسيكو

الحكم الإسباني، كان من المقرر له أن يقود مباراة الإياب بين الفريقين الموسم الماضي، إلا أن إصابته منعته من اللحاق بالمباراة وتم إسنادها لزميله أنديانو مالينكو.

نستعرض في تقريرنا التالي، أبرز المعلومات عن الحكم صاحب الـ 37 عاماً.

هيرنانديز بدأ مسيرته التحكيمية في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم 20 أغسطس 2012 بمباراة ريال سرقسطة وبلد الوليد وفيها فاز الأخير بهدف نظيف.

الحكم الإسباني، أدار من قبل ثلاث مباريات كلاسيكو، بنتائج مختلفة فوز ريال مدريد وفوز برشلونة وتعادل.

الكلاسيكو الأول له كان في موسم 2015/16، على ملعب كامب نو والذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف، في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً واعتراضاً من جمهور الفريق الملكي على الحكم بسبب البطاقة الحمراء للقائد راموس وإلغاء هدف بيل.

وفي المباراة الثانية له، استمر الجدل التحكيمي عندما فاز برشلونة على ريال مدريد في اللحظات الأخيرة بثلاثة أهداف لهدفين، في مباراة شهدت احتفال ميسي الشهير بخلع قميصه ورفعه أمام الجماهير.

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، حينها حصل على بطاقة حمراء من الحكم في الدقيقة 77.

وآخر مبارياته في الكلاسيكو كانت الموسم قبل الماضي، على ملعب كامب نو وانتهت المباراة حينها بالتعادل بهدفين لهدف، وسط اعتراضات من جمهور الميرينجي.

جماهير ريال مدريد طالبت الحكم آنذاك باحتساب ركلة جزاء لمارسيلو، ولكن الحكم لم يحتسبها، واعترضت جماهير الضيف على الهدف الثاني لبرشلونة بحجة أن الحكم لم يحتسب خطأ للفريق الملكي.