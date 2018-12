حكم إنجليزي سابق يطالب بإيقاف محمد صلاح

طالب الحكم الإنجليزي السابق، مارك هاسلي، إيقاف الجناح المصري محمد صلاح بسبب حصوله على ركلة جزاء في مباراة نيوكاسل يونايتد.

وحقق ليفربول الفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها بعد شد من المدافع الهولندي بول دومييت في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

الحكم السابق، طالب بإيقاف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد حصوله على ركلة جزاء وهمية.

وقال هاسلي في تغريدة الذي اعتزل التحكيم في 2013 عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شين دايش سوف يشطاط غضبًا عقب مشاهدة هذا الليلة، إذا كان عليّ إيجاد حلاً لهذا الإدعاء بسبب هذا الفعل، فسيكون إيقاف صلاح مباراتين".

Sean Dyche will be spiting feathers watching this tonight, imo if we are going to rid this disease of simulation Salah has to face retrospective action and receive a 2 match Ban https://t.co/7Bs9On4Cuu — Mark Halsey (@RefereeHalsey) December 26, 2018