حكمة سكالوني تُنقذ انفجار أزمة بين باريس والأرجنتين بسبب ميسي!

نجح مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، في احتواء غضب باريس سان جيرمان بشأن مشاركة ليونيل ميسي مع بلاد الفضة، ليفض أزمة كانت لتشتعل في الإعلام بين النادي والتانجو وكذلك البرغوث.

وكان باريس سان جيرمان عبر مديره الرياضي ليوناردو قد أعلن غضبه من فكرة مشاركة ميسي مع الأرجنتين في هذا التوقف الدولي بسبب عودته من الإصابة، فاللعب مرة أخرى من شأنه أن يفاقم آلام صاحب الـ34 عامًا ويحرم الفريق الفرنسي منه لفترة.

ونتيجة لتصريحات ليوناردو التي ألمح خلالها لإمكانية الاستعانة بالاتحاد الدولي "فيفا" لتسوية الأمر، تواصل سكالوني مع باريس لحل الأزمة.

النتيجة كانت واضحة، فالمدرب الأرجنتين أقحم ميسي لمدة 15 دقيقة فقط أمام منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم، وفضّل أن يستمع لحديث الجهاز الطبي لبي آس جي بعدم مشاركة نجمهم في المباراة كاملة.

سكالوني خرج إلى الإعلام بعد المباراة ورد على لماذا لم يبدأ ميسي أساسيًا بصورة دبلوماسية، فقال "قررنا ألا يلعب لأنه أتى من فترة عدم نشاط".

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ميسي غاب الأسبوع الماضي عن مباراتي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وبوردو في الدوري الفرنسي للإصابة، وقبلها خرج من مباراة ليل بين الشوطين للإصابة في الركبة.

نجم برشلونة السابق توجه بعد ذلك إلى العاصمة الإسبانية مدريد لتلقي العلاج في أحد المراكز الطبية الشهيرة هناك، لذلك أراد باريس ألا يذهب بعده إلى المنتخب.

بكل الأحوال، ذهب ميسي إلى الأرجنتين مع وعد سكالوني بإبعاده قدر المستطاع عن أي خطورة وأجلسه أمام أوروجواي، لتكون المرة الأولى منذ خمس سنوات التي يجلس بها البرغوث على مقاعد بدلاء منتخب بلاده.

الجدير بالذكر أن الأرجنتين فازت على أوروجواي بهدف نظيف حمل توقيع آنخيل دي ماريا وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من التأهل رسميًا لمونديال قطر 2022.