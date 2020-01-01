الدوري المصري الممتاز

حكاية مصرية - عندما راح 48 مشجعًا من جماهير الزمالك ضحية لمباراة ودية

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حادثة الزمالك 1974
قصة حزينة من تاريخ الكرة المصرية

نواصل في رصد بعض الحكايات من تاريخ الأندية المصرية وبطولات كرة القدم في مصر، استكمالًا لسلسلة "جول" لرصد بعض القصص المنسية في طيات تاريخ الكرة المصرية.

كوارث عدة مرت على كرة القدم بشكل عام، وتعد أبرزها هي كارثة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والتي راح ضحيتها 74 مشجعًا للزمالك وأيضًا أحداث الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا.

ولكن قصتنا اليوم الثلاثاء، هي كارثة منذ ما يقرب من 48 سنة، بالتحديد في عام 1974 داخل ملعب حلمي زامورا الخاص بالزمالك وقتها.

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    في 17 فبراير 1974 كان الزمالك يستعد لمواجهة كوالا براج بطل التشيك وقتها في لقاء ودي على ملعب حلمي زامورا والذي يتسع فقط إلى 45 ألفًا، ولكن تم بيع تذاكر أكثر من سعته الرسمية.

    حادثة الزمالك 1974

    حضر المباراة ما يقرب من 80 ألف متفرج بسبب بيع تذاكر أكثر من سعته، وجعلت الجماهير تتدافع بشكل قوي داخل ملعب حلمي زامورا.

    كان التدافع في مدرجات الدرجة الثالثة حتى إنهار جزء من الجزء الأمامي للمدرج، راح ضحيتها 48 مشجع وإصابة العشرات.

    حادثة الزمالك 1974

    وبعد مشاهدة الواقعة من إدارة الزمالك، قام محمد حلمي زامورا رئيس النادي وقتها بالنزول إلى أرض الملعب وقتها لإلغاء المباراة .

     

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