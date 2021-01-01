حكاية سعودية | أغرب مكافأة من الممكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم!

لم يحصل المنتخب السعودي على البطولة وقتها، لكن تم مكافأة لاعبه

عادةً معروف في عالم كرة القدم الهدايا التي تقدم للاعبين بشكل خاص، بخلاف مكافآت الأندية وما شابه، إما أن تكون سيارة أو فيلا أو شقة سكنية، وأحيانًا تخرج الهدايا عن المألوف وكما حدث مع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الذي تم إهدائه شبلًا، لكن هيبقى الأمر في حدود المعقول، لكن ما سنتحدث عنه في حكاية الليلة هو الأغرب..

في عام 1988 ميلاديًا، استضافت أراضي المملكة العربية السعودية، الحدث الخليجي الخالص ألا وهو بطولة كأس الخليج "خليجي 9"، اجتمعت سبعة منتخبات على أراضي المملكة، هم: العراق، الإمارات، البحرين، الكويت، قطر عمان، بجانب أصحاب الأرض.

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وبمناسبة هذه الاستضافة تم إنشاء استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة "الرياض" وقتها، كأحد الملاعب التي تم افتتاحها في هذه البطولة، واستضاف المباراة الافتتاحية بين الأخضر والمنتخب العماني.

بالطبع يعرف الجميع أن المنتخب السعودي لم يحصل على لقب البطولة، إذ توجت العراق بطلًا بعشر نقاط، وتلاها الإمارات بثماني نقاط، وثالثًا حل الأخضر بسبع نقاط، لكن كان من نصيب فهد الهريفي مكافأة في هذه البطولة..

في المباراة الافتتاحية، بين السعودية وعمان، فاز الأخضر بثنائية نظيفة، سجلها فهد الهريفي ويوسف جازع، ليكون الهريفي صاحب أول هدف على ملعب الملك فهد الدولي، وعلى هذا حصل على مكافأة عبارة عن "فستان زفاف"!

يقول الهريفي، في تصريحات سابقة لصحيفة "الوطن" السعودية، أجراه في عام 2014: "كوني أول لاعب يهز الشباك بهذا الملعب، حصلت على فستان زفاف بقيمة 20 ألف ريال، لكنني وقتها لم أكن مقبلًا على الارتباط، لذلك أهديته لمحيسن الجمعان، الذي كان يستعد لعقد قرانه".

السعودية في هذه البطولة بعد المباراة الافتتاحية، تعادلت أمام العراق 0-0، ثم فازت أمام البحرين 1-0، وتعادل أمام الإمارات 2-2، ثم تلقت الهزيمة أمام العراق 2-0، وأخيرًا تعادلت أمام الكويت 0-0.