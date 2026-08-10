علاقة غرامية جعلته لوردًا! .. حكايات "نيكلاس بندتنر" من الشجار مع تييري هنري إلى منح نفسه جائزة الكرة الذهبية

لو كان علينا تلخيص حياة وشخصية نيكلاس «لورد» بندتنر في حكاية واحدة، لكان من المناسب ذكر الحكاية التالية، وهي تعود إلى الفترة التي كان فيها موهبة واعدة في نادي آرسنال.

بناءً على تكليف من المدرب أرسين فينجر، كان عالم النفس جاك كريفوازييه يجري آنذاك اختبارات نفسية سنوية لجميع لاعبي آرسنال، بهدف معرفة المزيد عن سمات شخصياتهم.

«كانت إحدى الفئات تسمى "التصور الذاتي للقدرات"، أي مدى دقة تقييم اللاعب لنفسه»، كما روى كريفوازييه لاحقًا. «على مقياس من واحد إلى تسعة، حصل بندتنر على عشرة. لم نرَ شيئًا كهذا من قبل». ويُقال إن مساعد المدرب فينجر، بات رايس، كان جالسًا بجانب كريفوازييه أثناء اختبار بندتنر، ولم يستطع كبح ضحكته.

"عندما يضيع بندتنر فرصة لتسجيل هدف، يكون دائمًا مقتنعًا تمامًا بأن ذلك لم يكن خطأه"، كما لاحظ كريفوازييه. "يمكن القول إن هذه مشكلة. وقد يكون الأمر كذلك إلى حد ما. لكن يمكن أيضًا النظر إلى الأمر على أن هذا اللاعب يمتلك قدرة رائعة على النهوض من جديد بعد التعرض لانتكاسات".

مرحبًا بكم في عالم نيكلاس بندتنر.. الرجل الذي وصف نفسه بأنه «أحد أفضل المهاجمين في العالم»، الذي نشر صورة لنفسه مع جائزة الكرة الذهبية، الذي في الواقع لم يكن هذا ولا حصل على ذاك، الذي أقام علاقة في سن الحادية والعشرين مع امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا تنتمي إلى عائلة نبيلة دنماركية، مما أكسبه لقب «لورد»، الذي تشاجر مع زملائه في الفريق، وحطم سيارات، وأهدر أمواله، وارتدى سوار المراقبة الإلكتروني، وأنهى مسيرته مبكراً دون تحقيق إنجازات رياضية كبيرة، الذي اشتهر أكثر مما كانت تسمح به مهاراته الكروية.. مرحباً بكم في عالم متمرد حقيقي.

بيندتنر في آرسنال: خلاف مع تييري هنري، وشجار مع إيمانويل أديبايور

نشأ بندتنر في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، لكنه انتقل في سن السابعة عشرة إلى أكاديمية آرسنال في لندن. كان ذلك في عام 2005، وكان آرسنال بقيادة فينجر آنذاك أحد أفضل الفرق في العالم. بعد وصوله بفترة وجيزة، أتيحت لبندتنر فرصة تقديم نفسه أمام الفريق الأول في مباراة تدريبية. هكذا يروي القصة في كتابه «Both Sides».

كانت التعليمات تنص على: لمسة واحدة أو لمستين للكرة كحد أقصى. وعندما لمس تييري هنري، أيقونة النادي، الكرة ثلاث مرات، احتج بندتنر على الفور بصوت عالٍ حسب روايته. تجاهل رايس، مساعد مدرب آرسنال، هذه الاعتراضات، فقام بندتنر هو نفسه بلمس الكرة ثلاث مرات أيضًا – فحُكم عليه بركلة حرة ضده. ويُقال إنه اشتكى من هذا الظلم الصارخ بشكل أكثر حدة، مما أدى إلى تبادل كلام حاد مع هنري.. مرحباً بالجميع، ها هو اللورد المستقبلي!

بعد فترة إعارة ناجحة إلى نادي برمنجهام سيتي الذي يلعب في الدرجة الثانية، نجح بندتنر في عام 2007، وهو في سن التاسعة عشرة، في الانضمام بشكل دائم إلى صفوف فريق آرسنال الأول. أثار هذا العملاق الذي يبلغ طوله 1,93 متر الإعجاب ببنيته القوية وقدرته على التسديد بالرأس. سجل بندتنر أهدافه الأولى وتلقى أهدافه الأولى - وذلك خلال شجار على أرض الملعب. كان ذلك خلال ديربي شمال لندن ضد توتنهام.

الخصم: زميله في الفريق إيمانويل أديبايور، الذي وجه في النهاية ضربة بالرأس إلى بندتنر. «كان الدم ينزف بغزارة وتورمت أنفي»، كما روى بندتنر. ما الذي حدث بالضبط؟ لم يتم توضيح الأمر بشكل نهائي أبدًا، فالاثنان ببساطة لم يتفاهما.

صحيح أن بندتنر شارك بانتظام مع آرسنال في السنوات التالية، لكنه لم ينجح أبدًا في أن يصبح لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه ومهاجمًا موثوقًا به. ومع ذلك: «إذا سُئلتُ عما إذا كنتُ من بين أفضل المهاجمين في العالم، فسأجيب بـ(نعم)، لأنني مقتنع بذلك»، أوضح بندتنر. هناك أمر واحد فقط في لعبه يحتاج إلى تحسين: «الأهداف هي الشيء الوحيد الذي لا يزال ينقصني».

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كيف أصبح نيكلاس بندتنر لوردًا - وكيف بدد أمواله

كان بندتنر يقدم قصصًا مثيرة خارج الملعب أكثر موثوقية من الأهداف التي يسجلها. في عام 2009، بدأ الشاب الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا آنذاك علاقة مع كارولين فليمينج التي تكبره بـ13 عامًا، وهي عارضة أزياء ومقدمة برامج، ومن سلالة البطل البحري الدنماركي نيلز يويل مباشرةً، وتنتمي إلى عائلة نبيلة فاحشة الثراء. وكان الاثنان قد تعارفا خلال برنامج تلفزيون الواقع الذي كانت فليمينج تقوم فيه بترميم قصرها. ونتج عن هذه العلاقة الرومانسية ابن واحد وبقِى لبندتنر لقب «اللورد».

أو هذه القصة: بعد أن حطم سيارته «أستون مارتن» في حادث عام 2010، خرج من السيارة سالماً، وخلع ملابسه تماماً، وتفقد في المرآة الجانبية التي انتزعها بيديه ما إذا كان جسده قد أصيب بأي جروح. لطالما كان التعري أمراً معتاداً لدى بندتنر. وعند خروجه من ملهى ليلي في مانشستر، تم تصويره وسرواله منزوع. وفي إحدى المرات، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنفسه لا يرتدي فيها أي ملابس سوى حمالة صدر تغطي منطقة أعضائه التناسلية.

كان بندتنر يكسب أموالاً طائلة ويبذرها على الفور. فقد دفع ذات مرة 150 ألف جنيه إسترليني مقابل صندوق من النبيذ، وخسر في الكازينوهات ما مجموعه حوالي سبعة ملايين يورو، كما اعترف بعد انتهاء مسيرته الكروية.

قال بندتنر: «بمجرد أن تعتاد على اندفاع الأدرينالين الذي يمنحه كرة القدم، يصبح من الصعب جدًا العثور عليه في أي مكان آخر. وهذا هو السبب الذي يجعلك تلعب، للحصول على هذا الشعور. لكنك لا تحصل عليه إلا عندما تكون المخاطرة كبيرة جدًا».

لم يخسر بندتنر أموالاً طائلة في المقامرة فحسب، بل خسرها أيضًا أمام محاكم مختلفة. ففي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012، أظهر سرواله الداخلي بعد تسجيله هدفًا للدنمارك ضد البرتغال. وكان مطبوعًا عليه اسم راعيه الشخصي، الذي كان، كما هو متوقع، شركة مراهنات. ففرض عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إيقافًا لمباراة واحدة، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 100 ألف يورو. وكان عليه دفع مبلغ مماثل بعد قيادته تحت تأثير الكحول في كوبنهاجن.

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تجربة نيكلاس بندتنر الفاشلة مع نادي فولفسبورج

في موسم 2012\2013، خيب بندتنر الآمال خلال فترة إعارته لمدة عام واحد إلى يوفنتوس تورينو، لكنه فاز على الأقل ببطولة الدوري الإيطالي. بعد ذلك، قضى عامًا على مقاعد البدلاء في آرسنال، قبل أن ينتقل في عام 2014 إلى نادي فولفسبورج دون مقابل.

وقال المدرب ديتر هيكينج: «يستحق كل شخص فرصة لبداية جديدة». لكن بندتنر أهدر هذه الفرصة بطريقة لا تُصدق.

في فولفسبورج، ارتدى الرقم 3، وهو رقم غير معتاد بالنسبة لمهاجم، وسجل ثلاثة أهداف في الدوري الألماني خلال عام ونصف. وماذا عن خارج الملعب؟ ظهر بندتنر علنًا بسيارته المرسيدس، وهي مخالفة جسيمة في نادي فولفسبورج الذي يملكه فولكسفاجن. وفي الوقت نفسه، احتفل بشكل صاخب في أمسية أسطورية للفريق.

«لقد طلب زجاجات من الشمبانيا ورشها في كل مكان»، كما روى زميله آنذاك ماكسيميليان أرنولد لاحقًا لصحيفة «بيلد»، مضيفًا: «ثم أراد الدفع ببطاقة الائتمان. لكن في النادي بمدينة فولفسبورج لم يكن الدفع بالبطاقة ممكنًا. ولم يكن بحوزته هذا القدر من النقود. فاضطر في الثالثة أو الرابعة صباحًا إلى الاتصال بـ«شافي» (زميله مارسيل شيفر، محرر) الذي اضطر بدوره إلى إحضار المال».

في أبريل 2016، تم فسخ عقد بندتنر قبل الأوان. ووصف المدير الرياضي كلاوس ألوفس بندتنر بأنه «خطر على مجتمعنا».

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أنهى نيكلاس بندتنر مسيرته الاحترافية عن عمر 31 عامًا

كانت العلاقة بين الأداء الرياضي والمغامرات قد خرجت عن السيطرة تمامًا منذ فترة طويلة في ذلك الوقت. وبدلاً من العمل على تطوير مسيرة نيكلاس بندتنر الرياضية، كان يغذي شخصية «لورد بندتنر» الأسطورية. في عام 2015، نشر على إنستجرام صورة مزيفة تظهره حاملاً جائزة الكرة الذهبية. وبعد ذلك بوقت قصير، استخدم الصورة المزيفة ليعلن ترشحه على سبيل المزاح لمنصب رئيس الوزراء الدنماركي.

ولتمكين بندتنر من الاستمرار في لقب «لورد» رسميًا على الرغم من انفصاله عن فليمينج، اشترت له صحيفة «سي أوغ هور» الدنماركية الشعبية، على سبيل المزاح، قطعة أرض مساحتها قدم مربع واحد في اسكتلندا.

بعد رحيله عن فولفسبورج، أنهى بندتنر مسيرته الكروية مع نوتنجهام فورست، وروزنبورج تروندهايم، ونادي شبابه إف سي كوبنهاجن. وفي عام 2019، اضطر إلى ارتداء سوار مراقبة إلكتروني لفترة مؤقتة بسبب اعتداء جسدي على سائق تاكسي. وفي يناير 2020، اعتزل كرة القدم الاحترافية عن عمر يناهز 31 عامًا فقط.

ربما لم يستغل بندتنر موهبته التي لا شك في وجودها بالشكل الكافي بسبب كل تلك التصرفات الطائشة - لكن ذلك لم يضر بشهرته، بل على العكس تمامًا.

اليوم، يعمل بندتنر في الدنمارك كمحلل تلفزيوني وشخصية إعلانية وضيف منتظم في برامج الحوار وبرامج الواقع. وإن لم يكن ذلك على الصعيد الرياضي، فإن «اللورد» يُعدّ، على الأقل بفضل لقبه المشهور عالميًا، جزءًا من نخبة كرة القدم التي تضم «الإمبراطور» فرانز بيكنباور و«الملك» إريك كانتونا و«الأمير» بولدي و«الملك» بيليه.