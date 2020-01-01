حكايات منسية - حين حُرم مارادونا من حلم آرسنال

مارادونا يشجع آرسنال أم برشلونة أم نابولي؟ لا نعرف، ولكنه كان قريبًا من ارتداء قميص الأول

امتلك مارادونا تصريحًا قديمًا يعرفه الكثيرون، ويجهله الكثيرون أيضًا، ذلك الذي يتحدث عن رغبته في ارتداء قميص آرسنال، والانتقال إلى الجانرز كمحطة أوروبية يطمح إليها.

كان ذلك مع بزوغ نجمه في بلاده الأرجنتين، قبل أن يحط الرحال في برشلونة، ثم تقوده الخطوات إلى إيطاليا، حيث جنة كرة القدم في ذلك التوقيت.

مارادونا أصبح أغلى شيء بالنسبة لجماهير نابولي، ثم عاد إلى بوكا جونيورز، ثم اعتزل كرة القدم بشكل نهائي دون أن يرتدي قميص آرسنال كما أراد، وكما صرح بنفسه. فما القصة؟

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— Felix Okoth Olela (@Lord_Olelieza) April 11, 2020

القصة تعود إلى الأبيض والأسود، حيث نشرت صحف إنجلترا حديثًا على لسان مارادونا تحدث فيه عن رغبته في الانتقال إلى آرسنال، في تصريح كاد يتحول إلى واقع بالفعل لولا الظروف.

في هذا التوقيت كاد رونالدينيو يحطم كل الأرقام وينتقل إلى الجانرز مقابل 24 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، وبأكثر من ضعف الرقم الأغلى في ذلك التوقيت.

ولكن بعض التفاصيل الصغيرة حالت ما بين مارادونا وما بين تحقيق حلمه في ذلك التوقيت، لتتعطل الصفقة التي كانت تنتظرها جميع الأطراف.

بالطبع كاد ذلك يغير تاريخ كرة القدم الإنجليزية وخاريطتها، فماذا لو ارتدى دييجو قميص الجانرز لـ 10 سنوات مثلًا؟ ما هو عدد الألقاب الإضافية والشعبية والسيطرة التي كان من الممكن أن يحصل عليها النادي اللندني؟

البيبي دي أورو ظل مرتبطًا بآرسنال حتى وإن لم يلعب للجانرز، حيث أنه نشر صورة مع قميص أرسنال قبل مواجهة الجانرز أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2010.

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الجدير بالذكر أن مارادونا كان قد أوضح عندما كان عمره 19عاماً، إلى أن آرسنال حاولوا ضمه، حيث قال:"سابقاً، حاول آرسنال ضمي رفقة نادي شيفيلد يونايتد"، كما علق مارادونا أثناء قضاء عطلة الكريسماس في الارجنتين قائلاً:"أنا من محبي الآرسنال عندما أكون في إنجلترا".

ليس ذلك فقط، بل إن النجم الأسطوري، لديه العديد من الصور بقميص الآرسنال، كما أنه ظهر بالعديد من الصور رفقة بعض لاعبي الفريق اللندني، لذلك، فقد تسائلت "الموندو" قبل 10 سنوات هل سيشجع مارادونا آرسنال ضد برشلونة في دوري الأبطال؟

في النهاية لم يدخل أحدهم قلب البيبي دي أورو، ولا أحد يعلم ما الذي يربطه بآرسنال حتى الآن رغم أنه لم يلعب للجانرز، ولم ينضم إلى أي فريق إنجليزي طوال مسيرته الكروية، بل أن مونديال 86 يجعله عدوًا للإنجليز في كثير من المناسبات.

الأمر لم يشغل الكثيرون بسبب تصريحات مارادونا التي اعتاد خلالها أن يقول الكلمة وعكسها، والرأي ونقضيه، لذلك لا مشكلة في ارتدائه لقميص آرسنال الذي صرح من قبل بأنه يرغب في اللعب بقميصه، فهناك الكثير من الأشياء التي تستحق التساؤل أكثر مع ذكر اسم مارادونا، أليس كذلك؟