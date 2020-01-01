حكايات الكوبا | خدعة مارادونا التي حرمت الأرجنتين منه في 1991

قصة غريبة الأطوار أبعدت الفتى الذهبي عن كوبا 91

يعد مارادونا واحداً من كبار النجوم الذين فشلوا في تحقيق لقب البطولة القارية "كوبا أمريكا"، إذ شارك في نسخ 1979، 1987، و1989، وفشلت الأرجنتين في التتويج، وغاب عن 1983 للإصابة، ولكن غيابه في 1991 و1993 شهد رفع التانجو للقب.

وتلفت أحداث 91 الانتباه، ففي ذلك الوقت كان مقرراً أن يكون مارادونا هو الذي سيقود تشكيلة التانجو في تشيلي، ولكن نجم نابولي فشل في اختبار للمنشطات بإيطاليا بسبب تعاطيه الكوكاين، وعلى إثره تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لخمسة عشر شهراً.

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إيقاف مارادونا أتى بعد واقعة مثيرة وحيلة كان يلجأ لها في ذلك الوقت للتحايل على اختبار المنشطات، إذ كان يستخدم عضو ذكري صناعي يرتديه أثناء أخذ العينات، ويكون بداخله بول من شخص آخر نظيف، مما يجعل النتائج تظهره بريئاً.

تحايل مارادونا كشفه رئيس نابولي في ذلك الوقت كورادو فيرلاينو، إذ أوضح أن النجم الأرجنتيني كان دائم الاستخدام لتلك الحيلة للتهرب من الإيقاف وقت لعبه في إيطاليا بسبب مشاكله مع إدمان الكوكايين.

مارادونا وقتها نفى الاتهامات بحقه بتعاطي المخدرات، وقال إنها مؤامرة من السلطات والاتحاد الإيطالي ضده بسبب تسببه في خسارة البلاد في نصف نهائي مونديال 1990 في المباراة الشهيرة بنابولي أمام الأرجنتين، وفي النهاية رحل بالفعل عن السيري آ نحو إشبيلية في 1992.

طرائف وعجائب قضيب مارادونا الصناعي لم تتوقف، إذ تعرض للسرقة عام 2003 في بيونس أيريس من متحف يضم أغراض تخص أسطورة الأرجنتين، لتعثر عليه الشرطة بعد أيام من البحث عن القطعة المفقودة.

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غياب مارادونا في 1991 كان فأل حسن على نجم آخر للتانجو بزغ نجمه في تلك البطولة، جابرييل عمر باتيستوتا، الذي تألق وقاد الفريق لرفع الكأس وتصدر قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف.

مارادونا كان يفترض أن يعود في نسخة 1993، ولكن دخوله في خلافات مع زملائه بالمعسكر قبل البطولة أدت لانسحابه، ليتكرر النجاح للفريق بغيابه ويحافظ على لقبه مرة جديدة بقيادة باتيستوتا.