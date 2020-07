حكايات الدوري الإنجليزي | عندما غنت جماهير ليفربول للسخرية من صلاح

صدق من قال إن كرة القدم تستطيع أن تنقل أي إنسان من حال لآخر في نفس الدقيقة، وهو ما اختبره كل عاشق للساحرة المستديرة حول العالم مرة واحدة في العمر على الأقل.

البعض يعتبر تغير أحوال الجماهير في كرة القدم أمر منطقي في بعض الأحيان، بشكل مخصوص عندما يرتبط الأمر بالثناء على لاعب، وهو ما قد يتحول لهجوم بشكل تلقائي لأحد الأسباب.

هذه الحالة مفهومة فقد تحاول الجماهير تقديم الدعم للاعب في بدايته مع الفريق ثم تهاجمه بسبب سوء مستواه أو تراجع اداءه أو لتأثيره بشكل سلبي على الفريق ككل.

لكن الحالة الغريبة التي قد لا يستوعبها الكثير، تكون عندما تهاجم الجماهير لاعب بعينه بشكل ضاري، دون النظر لأي عوامل، ثم تعود لترفعه على الأعناق مرة أخرى بعد فترة من الزمن.

تلك الحالة تنطبق بنفس التفاصيل على النجم المصري محمد صلاح الذي كاد ينتقل لصفوف ليفربول في عام 2014، وبالتحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث كان الفريق ينافس على لقب الدوري الإنجليزي بشكل قوي.

الصفقة أخذت الكثير من الوقت، وحاول محمد صلاح أن يقرب وجهات النظر، خاصة مع وجود رغبة لدى النجم المصري في اللعب لصالح نادي ليفربول، حينما كان وقتها لاعبًا في صفوف بازل السويسري.

النادي السويسري اشترط مبلغ مالي محدد للتفريط في خدمات أفضل لاعب شاب في البطولة المحلية بذلك الوقت، لكن دون فائدة، فإدارة النادي الإنجليزي استمرت في المماطلة ومنت نفسها بالحصول عليه في آخر أيام الانتقالات بمقابل مادي أقل.

وفورًا دخل فريق تشيلسي على الخط، وطلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو النجم المصري محمد صلاح بالاسم، وقدمت إدارة البلوز ما أراده بازل في الأساس من ليفربول.

نجم ليفربول السابق: صلاح أناني فوق العادة

الموافقة جاءت فورية من قبل النادي السويسري، إلا أن النجم المصري محمد صلاح لم يظهر نفس السرعة في الاستجابة، فلاعب المقاولون العرب السابق يريد الانضمام لجيرارد وسواريز وستوريدج في قلعة الأنفيلد.

وجد محمد صلاح نفسه بين مطرقة الاستمرار في الدوري السويسري والتفريط في فرصة كبيرة بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي، وسندان تخاذل إدارة ليفربول في محاولة ضمه، وفجأة وجد رسالة على شاشة هاتفه من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يعرفه فيها برقمه وشخصه.

لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها هذا الرقم على هاتف محمد صلاح، لكن الأخير رفض تلقي المكالمة من قبل حيث كان يعتقد أن أحدهم يقوم بالمزاح معه.

مورينيو حاول التواصل مع النجم المصري الذي عاد لتوه من مصر وانضم لتدريبات فريقه السويسري وهاتفه يستقبل المكالمات فقط، ولا يستطيع أن يتصل بالمدرب البرتغالي لتأخره في سداد فاتورة الهاتف.

جماهير ليفربول في رد فعل عنيف على قرار صلاح بالانضمام لتشيلسي وبدون النظر للظروف التي أحاطت بالصفقة هاجمت النجم المصري وألفت أغنية على الفور تتهمه بالجشع المادي بعد اختيار البلوز، لكنها لم ينطق بها قط، في ظل ابتعاد أول مباراة بين الفريقين عن تاريخ انضمام اللاعب المصري للفريق اللندني.

في تلك الفترة جلس محمد صلاح على دكة تشيلسي أكثر مما شارك في المباريات، وكان له هدفين فقط طوال الدور الثاني في شباك كريستال بالاس وأرسنال، دون أن يترك التأثير الكبير على نتائج البلوز.

وجاء موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي في الدور الثاني، كانت مباراة قمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالريدز على بعد نقاط من التتويج بأول لقب دوري له منذ زمن بعيد، أما البلوز فلا يزالوا في الصورة وإن كانوا أبعد بشكل نسبي مقارنة بوضع مانشستر سيتي.

جماهير ليفربول لم ترحم صلاح في ذلك اليوم، فقررت أن تؤلف أغنية جديدة بعد أن عفا الزمن على الأغنية الأولى، وبدأت تسخر من اللاعب المصري وجلوسه على دكة بدلاء تشيلسي بعد أن فضل الانضمام للبلوز على الريدز، أيضًا بدون وضع أي ظروف في الاعتبار.

ما هي إلا أسابيع قليلة ومن بعدها رحل صلاح عن صفوف تشيلسي ونسيت جماهير ليفربول ما قام به اللاعب المصري بعد رحيله لإيطاليا ومع عودة تألقه في صفوف روما ظهر اسم نجم تشيلسي السابق من جديد ضمن اهتمامات ليفربول.



NEW SALAH SONG BREAKS OUT IN PORTO!



Is it good enough for you?..... pic.twitter.com/hGpv7LBUhI