حكايات أفريقيا - كأس أمم أفريقيا 1984 بطولة النتائج المتشابهة والمتكرر

شارك في البطولة ثمانية منتخبات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تمتلك منتخبات شمال أفريقيا تاريخًا عريقًا في بطولات كأس أمم أفريقيا على مدار تاريخها، بل وتُعد ضمن المنتخبات المرشحة دومًا لحصد اللقب القاري الغالي، في ظل تواجد لاعبين من طراز خاص في هذه المنتخبات.

حتى لو لم تحصل منتخبات شمال أفريقيا على الألقاب تبقى من المنتخبات الشرسة جدًا في مواجهتها نظرًا للقيمة الفنية والبدنية التي تتمتع بها هذه الفرق.

ولكن نسخة 1984 من كأس أمم أفريقيا النسخة الرابعة عشر لم تشهد الحضور المنتظر من دول شمال أفريقيا، حيث لم يتواجد سوى المنتخب الجزائري بجانب المنتخب المصري.

البطولة التي أقيمت خلال الفترة ما بين الرابع من شهر مارس وحتى الثامن والعشرون من نفس الشهر، شارك في البطولة ثمانية منتخبات.

المجموعة الأولى التي تضمنت منتخب مصر والكاميرون وتوجو وساحل العاج أصحاب الأرض ، والمجموعة الثانية التي تضمنت كل من نيجيريا ، والجزائر وغانا ومالاوي.

عساكم من عواده 🙌



عالم كرة القدم يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك 🎈 pic.twitter.com/Z3iYGDmW0e — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 4, 2019

المفارقة التي شهدتها هذه البطولة هي تكرار النتائج بشكل ملحوظ في جميع الأدوار بالمسابقة سواء في دوري المجموعات أو الأدوار الإقصائية.

شهدت البطولة تفوقًا عربيًا ملحوظًا العربي في دور المجموعات والتي شهدت تساوي في عدد النقاط بين كلا مجموعتي البطولة.

مصر تصدرت المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، الوصافة كانت من نصيب الكاميرون برصيد 4 نقاط، وأحتل منتخب ساحل العاج المركز لثالث برصيد نقطتين، ورابعاً حلت توجو برصيد نقطة وحيدة.

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الأمر نفسه تكرر في المجموعة الثانية فالصدارة كانت من نصيب الجزائر برصيد 5 نقاط، والوصافة من نصيب نيجريا برصيد 4 نقاط، غانا ثالثًا برصيد نقطتين ومالاوي أخيرًا برصيد نقطة.

وعلى الرغم من تصدر منتخب مصر والجزائر في دور المجموعات إلا أن المنتخب المصري تعادل مع منتخب نيجيريا وفي النهاية خسر المباراة بعد ركلات الترجيح حيث أحرز منتخب نيجيريا ثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف لمصر.

في المواجهة الأخرى التقى منتخب الجزائر مع منتخب الكاميرون وتعادلا بهدفين لكل فريق، خرجت الجزائر بالركلات الترجيحية بعد أن أحرزت الكاميرون خمسة أهداف مقابل أربعة فقط للجزائر.

المواجهة العربية الأولى في البطولة جمعت بين مصر والجزائر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وانتهت المباراة بفوز الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المفارقة كانت تكرار نفس النتيجة في المباراة النهائية التي جمعت بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا، وحقق أسود الكاميرون اللقب للمرة الأولى بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.