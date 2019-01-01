حكايات أفريقيا - حينما أرعبت أسود الكاميرون الكرة الأفريقية بقمصان كرة السلة

لاعبي منتخب الكاميرون أبدوا ترحيبًا كبيرًا بهذا القميص

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تبقى دائمًا أسود الكاميرون أصحاب القمصان المميزة في البطولات القارية والعالمية، وهو ما يجعلها صاحبة مظهر خاص في مثل هذه المحافل.

وبالتأكيد تُمثل قمصان الفرق عاملاً هامًا في التعبير عن هوية هذه الفرق، وهو ما يُجيده مسؤولي أسود الكاميرون في التعبير عن هويتهم.

عام 2002 بالتحديد شهد تصرف غريب من أسود الكاميرون خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2002 الذى فاز بلقبها.

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منتخب الكاميرون ظهر بقمصان على طريقة لاعبي السلة بدون أكمام، حيث صممت لهم شركة "بوما" الشهيرة.

وشاركت الكاميرون في نسخة 2002 من أمم أفريقيا بهذا القميص ولكنه تسبب في ورطة للأسود بعد ذلك.

الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض مشاركة الكاميرون بنفس الزى في بطولة كأس العالم مما اضطر شركة الملابس الراعي الرسمي للمنتخب الكاميروني بتصميم أكمام تلبس تحت الزى الرئيسي.

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وبالتأكيد أضفى هذا الزي على المنتخب الكاميروني قوة أثارت الرعب في قلوب منافسيها خاصة وأن لاعبي المنتخب الكاميروني تميزوا بالقوة الجسمانية والتي أبرزها هذا الزي.

صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية كشفت وقتها عن السبب وراء إقدام الشركة الألمانية على تصميم هذا القميص، حيث أرجعت الأمر للمنافسة الشرسة بين "بوما" وبين منافسيها "أديداس" و"نايكي".

الطريف في الأمر أن لاعبي منتخب الكاميرون أبدوا ترحيبًا كبيرًا بهذا القميص، والذى ساعدهم في الحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية.

يُذكر أن المنتخب الكاميروني قد حقق حينها اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بطولة الامم الافريقية بالعاصمة المالية باماكو بعد الفوز علي نظيره السنغالي بضربات الجزاء الترجيحية 3/2 بعد انتهاء الشوطين الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي.