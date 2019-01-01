حكاوي ديربي ميلانو| عندما أسكت اللاعب رقم 99 صافرات النيراتزوري

لقاء عام 2007 كان من أكثر الديربيات سخونة في التاريخ

هيثم محمد فيسبوك تويتر

قبل ديربي الغضب بين ميلان وإنتر مساء السبت، نستعرض واحدة من أبرز حكايات ديربي ميلانو والتي مر عليها 12 عامًا.

11 مارس 2007، كان هذا موعد ديربي العودة بين إنتر وميلان في بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2006-2007.

دخل الفريقان اللقاء بفارق تاريخي من النقاط، 33 نقطة بين المتصدر إنتر وميلان الرابع، والذي كان تركيزه منصب على دوري أبطال أوروبا.

ولكن حظى هذا الديربي بأهمية خاصة كونه سيشهد المشاركة الأولى للبرازيلي رونالدو أمام فريقه السابق.

كان رونالدو قد انضم في الانتقالات الشتوية للروسونيري قادماً من ريال مدريد في صفقة أشعلت المدينة نظراً لماضيه مع النيراتزوري.

لم تنس جماهير إنتر أن رونالدو اختار الرحيل في 2002 إلى مدريد رغم كل ما فعله النادي من أجل شفائه من إصابته، وزاد الطين بلة اختياره العودة لميلانو عبر بوابة الروسونيري.

وانتظرت جماهير إنتر موعد الديربي على أحر من جمر للرد على اللاعب رقم 99، وهو اللقب الذي أطلقه الجمهور على رونالدو لرفضهم نطق اسمه، مستخدمين رقمه مع ميلان.

حضر اللقاء 82 ألف متفرج، ما يقارب 75 ألفا منهم من جماهير النيراتزوري متسلحين بصافرات تطلق مع كل لمسة للبرازيلي للكرة.

ولكن خيم الصمت ثقيلاً على ملعب جيوسيبي مياتسا في الدقيقة 40 عندما نجح رونالدو بافتتاح التسجيل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء واحتفاله باستفزاز جمهور إنتر.

لم يتأخر رد إنتر، فبعد أقل من عشر دقائق من بداية الشوط الثاني نجح البديل خوليو كروز بالتعادل من لمسته الأولى في المباراة بعد متابعته لتمريرة إبرا في مرمى ديدا.

وفي الدقيقة 75 حسم إبرا الديربي بهدف من تمريرة هذه المرة من كروز ليسجل الهدف الثاني وهدف الانتصار للنيراتزوري.

وكان تشكيل الفريقان على النحو التالي: إنتر: جوليو سيزار- مايكون- ماتيراتسي- كوردوبا-ماكسويل-ستانكوفيتش- زانيتي- داكور- فيجو- إبراهيموفيتش- كريسبو.

ميلان: ديدا-أودو - بونيرا- مالديني- يانكولوفسكي- جاتوزو- بيرلو- أمبروزيني- سيدورف- كاكا- رونالدو.