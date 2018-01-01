حكاوي البريميرليج | الساعة الثالثة مساءً يوم السبت، القصة؟!

لكل مشهد في إنجلترا قصة، وهذه قصة الساعة الثالثة مساءً في يوم السبت ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

هناك أمور ومشاهد تمر عليك دون أن تحاول تفسيرها، بعضها تعتقد أنها أمور عادية وبديهية، لكن يكون ورائها قصة.

وفي إنجلترا "مهد كرة القدم" هناك الكثير من القصص خلف بعض المشاهد من التراث الكروي الإنجليزي، وواحد من أهم هذا التراث هو ملعب "هايبري" التاريخي لآرسنال.

أول شيء قد يتبادر لذهن البعض عن هايبري هو ساعة "الملعب الشهيرة"، ودائمًا عندما تقف عند الساعة الثالثة مساء السبت.

لماذا الساعة الثالثة مساء السبت؟ ما قصة الأمر؟!

السبب أن قانون المصانع في القرن التاسع عشر شمل بندًا يقضي بوقف العمل في المصانع الساعة 2 بعد الظهر أيام السبت.

هذا البند شجع أندية كرة القدم في إنجلترا في ذلك الوقت لإقامة المباريات خلال تلك الفترة في الساعة الثالثة تحديدًا، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد الحضور في المباريات، والمكاسب للأندية.

بقى هذا العرف في البريميرليج حتى يومنا الحالي بإقامة المباريات في الظهيرة، لكن ظلت الساعة الثالثة في هايبري علامة خاصة.

وذلك لأن آرسنال تكون أصلاً على يد مجموعة من العمال في السكك الحديدية، فكان أول من استغل تلك الساعة ليعطي فرصة لأنصاره لمشاهدة مباريات الفريق.