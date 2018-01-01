حكام من أوروبا لمباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

قرر عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حكام أوروبين لمباريات بيراميدز أمام كبار الدوري المصري الممتاز.

ويدير مباريات بيراميدز في الدوري المصري الممتاز في الفترة الماضية، حكام عرب بعد طلب النادي وسداد الرسوم حسب اللائحة.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن مباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي في الموسم الحالي من الدوري المصري سيديرها حكام أوروبيون. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

وأكدت لجنة الحكام أن باقي المباريات لبيراميدز سيديرها حكام عرب من تونس والمغرب والجزائر، على حسب الاتفاق.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم 4 يناير المقبل من العام الجديد.

إقرأ أيضًا - فحص طبي للشناوي لتحديد موعد عودته للتدريبات

ويشهد الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، منافسة قوية على اللقب، بين الزمالك وبيراميدز ويقترب الاهلي من العودة للمنافسة بعد لعب المؤجلات.