اتحاد الكرة متحديًا الأهلي والزمالك: الحكم المصري الخيار الأفضل لإدارة القمة

المباراة ستلعب يوم 18 أبريل الجاري

يبدو أن الاتحاد المصري لكرة القدم متمسك تمامًا بموقفه إسناد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع إلى حكام مصريين، وذلك رغم اعتراض الناديين رسميًا على ذلك.

اتحاد كرة القدم كان قد أكد إقامة اللقاء يوم 18 أبريل الجاري بحكام مصريين، وقد رد الزمالك بخطاب رسمي أرسله للاتحاد يؤكد رفضه ذلك ويُطالب بحكام أجانب، ويوم أمس أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفضه الحكام المصريين وتمسكه بالحكم الأجنبي كما هي العادة في كرة القدم المصرية.

اقرأ أيضًا | بيان رسمي .. الخطيب يضع اتحاد الكرة في مأزق برفض إدارة الحكام المصريين للقمة

الاتحاد الرسمي رد على الناديين ببيان رسمي ظهر عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن الحكم المصري هو الأفضل في أفريقيا والخيار الأفضل لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في ذلك التوقيت.

وقد طالب البيان جميع الأطراف بتشجيع الحكام المصريين للارتقاء بكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أنهم يُبلون جيدًا في المباريات التي تُسند إليهم في مختلف بطولات القارة السمراء.

وفيما يلي بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كاملًا بشأن أزمة حكام قمة الدوري المصري:

"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددًا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة إخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائمًا كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية.



ويأمل الاتحاد المصري أن يجد حكامه الأكفاء التشجيع الملائم من كل الأطراف لما في ذلك من ارتقاء باللعبة.

إن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يؤكد على هذه المعاني فإنه يضع نصب عينيه في الوقت نفسه مصالح أطراف المسابقة كافة ومصلحة المسابقة ذاتها ومدى تأثيرها على الكرة المصرية بشكل عام، وسعيًا نحو وضعها في مكانتها الملائمة على مستوى العالم وهي تحتفل هذا العام بمرور مائة سنة على انطلاقتها ، الأمر الذي يجعلها في مصاف متقدمة ومحط أنظار دول عديدة.



إن كل هذه المعاني الإيجابية تجعل الاتحاد المصري على ثقة بدعم كافة الأطراف على كل مستوياتها لهذا التوجه الذي آن الآوان للتمسك به".