حقيقة مفزعة حول استفادة الهلال من أجانبه، وسبب تراجع جوميس

يحظى الهلال بموسم صعب جدًا على صعيد الدوري السعودي، إذ يتواجد رابعًا في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة فقط وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد في الصدارة.

الزعيم واصل نتائجه السلبية بتعادل أخير مع الباطن 1-1 يوم أمس، وقد كانت تلك آخر مباريات الفريق قبل التوجه إلى الإمارات لخوض غمار كأس العالم للأندية.

الناقد الرياضي سلمان العنقري كشف عن حقيقة مفزعة بخصوص لاعبي الهلال الأجانب واستفادته منهم على مدار المواسم الأربعة الأخيرة، كما وجه اتهامًا قاسيًا للمدرب ليوناردو جارديم.

ماذا قال العنقري حول استفادة الهلال من أجانبه؟

الصحفي الرياضي وخلال حديثه في برنامج شوت كشف عن حقيقة عدم استفادة الهلال من لاعبيه الأجانب السبعة معًا في مباراة من الدوري السعودي خلال المواسم الأربعة الماضية.

إذ قال "الهلال هو النادي الوحيد الذي لم يلعب أي مباراة بـ7 لاعبين أجانب في المواسم الأربعة الأخيرة، الخيارات الأجنبية 100% خاطئة في النادي، أنت لا تتعاقد مع أجنبي لدعم دكة البدلاء".

أضاف "جارديم أعدم الحالة النفسية للاعبي الهلال، وقد رأينا اليوم أكثر من لقطة بين اللاعبين والمدرب مثل بيريرا، وسبق أن حدثت مع سلمان الفرج وجوميس وماريجا، اللاعبون يشعرون بالامتعاض من توجيهات المدرب، وبرأيي أنه يتحمل المسؤولية بنسبة كبيرة جدًا، ومعه الخيارات الأجنبية".

أوضح "الهلال لديه 5 أجانب في المنطقة الهجومية، لا يمكن أن يلعبوا معًا بجانب سالم الدوسري، لأن الفريق لن يلعب بـ6 في الهجوم، هذه المشكلة وقع فيها النصر في دوري أبطال آسيا حين اختار حمدالله وأبو بكر وهو لا يستطيع اللعب بهما معًا".

العنقري: طريقة جارديم لا تُناسب جوميس، ويجب إقالته

المهاجم صاحب الـ36 عامًا بات قريبًا من مغادرة الهلال بعد 3 سنوات ونصف ناجحة للغاية، وقد تلقى بعض الانتقادات هذا الموسم لتراجع مستواه.

العنقري دافع عن جوميس، مؤكدًا أن طريقة لعب جارديم لا تُناسبه أبدًا، إذ قال "نسمع دومًا نغمة أن جوميس مستواه متراجع ونريد جوميس 2019، جوميس هو هداف الدوري الموسم الماضي، هو تراجع جدًا مع جارديم فقط، ولو عاد الهلال للعب بطريقته المعتادة لعاد المهاجم للتسجيل، هذا رغم أنه أحرز 9 أهداف".

أضاف "الملاحظة الأهم أن جوميس نال 3 بطاقات صفراء هذا الموسم، أعتقد أنه لم يحصل في المواسم الثلاثة السابقة على هذا العدد من البطاقات الصفراء، وهذا ناتج عن مطالبة جارديم له بالضغط على المدافعين وهو ما يستهلكه بدنيًا ويستهلك جميع اللاعبين، الهلال فقد الاستحواذ على الكرة ولذا يُعاني بدنيًا".

أتم "الهلال يجب أن يُقيل جارديم ويُعين مدربًا جديدًا، الزعيم فاز باللقب 17 مرة 8 مرات منها شهدت تغييره للمدرب، النصر تُوج بآخر لقب له مع تغيير المدرب، الهلال غيره في 2017 و2018، التغيير ليس كارثيًا أبدًا، خاصة مع الحالة النفسية للاعبين وعدم مناسبة طريقة لعب جارديم لهم".

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