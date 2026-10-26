حقيقة ما حدث بين الشوطين.. يايسله يكشف كيف أنهى سلسلة نيوكاسل السلبية؟

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اعترف ماتياس يايسله بأن فريقه نيوكاسل يونايتد كان عليه تجاوز عقبة نفسية كبيرة قبل أن ينطلق نحو الفوز 2-0 على كريستال بالاس. وكان نيوكاسل يونايتد قد عانى من أجل فرض سيطرته خلال فترة البداية الحذرة في ملعب سيلهورست بارك قبل أن يغيّر تعديل تكتيكي مجريات المباراة.

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يايسله يحدد مشكلة "الفرامل اليدوية"

تحدث مدرب نيوكاسل يونايتد ماتياس يايسله عن التعليمات الصريحة التي قدمها في استراحة الشوط الأول والتي ساعدت فريقه على تحقيق فوز بنتيجة 2-0 على كريستال بالاس يوم الأحد. وكان نيوكاسل قد دخل المباراة بعد سلسلة محبطة من الهزائم، وبدأت الضغوط تتصاعد على المدرب الألماني وهو يبحث عن صيغة لإشعال هجومه المتعثر. وفي النهاية حسم هدفا ويليام أوسولا وهارفي بارنز اللقاء في جنوب لندن، ليرتقي نيوكاسل إلى المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي.

كانت نتيجة تاريخية لنادي تاينسايد، إذ سجلت فوزه الأول على ملعب سيلهرست بارك منذ ست سنوات. وفي حديثه عقب المباراة، اعترف يايسله بأنه اضطر إلى تحدي لاعبيه خلال الاستراحة ليكونوا أكثر جرأة في أسلوب لعبهم. وقال المدرب السابق لريد بول سالزبورج والأهلي السعودي، وفقًا لما نقلته Chronicle Live: "في الشوط الأول لم نكن سيئين من دون الكرة، لكن لم تكن لدينا عقلية هجومية. كانت الفرامل اليدوية مشدودة. وفي الشوط الثاني تحركنا واستحققنا الفوز".

ديديتش يعود عودة منتصرة

بينما سيحظى مسجلا الهدفين باهتمام العناوين، فإن أداء عمار ديديتش كان على الأرجح أهم خلاصة تكتيكية بالنسبة ليايسله. فالدولي البوسني، الذي ابتعد مؤخرًا بسبب الإصابة، عاد إلى التشكيلة الأساسية في مركز الظهير الأيمن وبدا كاللاعب الذي سيطر على الأسابيع الأولى من الموسم. وكان له دور كبير في الهدفين، إذ قدّم تمريرة حاسمة لبارنز ليضاعف التقدم.

وسارع يايسله إلى الإشادة بتأثير المدافع المندفع، مشيرًا إلى أن غيابه كان محسوسًا بشدة خلال التراجع الأخير في النتائج. وأشار يايسله قائلًا: "لقد افتقدناه. ونظرًا لوضعه الصحي، فإنه يتحسن أكثر فأكثر. رأينا مدى تأثيره. إنه يساعدنا كثيرًا في طريقة لعبنا".

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يطالب بالوحدة بعد الارتياح في سيلهرست بارك

أفادت التقارير بأن الأجواء في غرفة ملابس نيوكاسل كانت مشحونة بالحماس عقب صافرة النهاية، حيث احتفل اللاعبون بنتيجة تنهي الحديث عن أزمة. وسلّط يايسله الضوء على أهمية الوحدة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن نجاح الفريق يعتمد على قدرته على الحفاظ على الشدة التي أظهرها بعد الاستراحة في سيلهرست بارك.

وأضاف المدرب الألماني: "كانت مباراة صعبة في الشوط الأول. لم نستطع الحصول على مكافأتنا مقابل شدّتنا. وفي الشوط الثاني، كان الأمر أفضل بكثير. إذا كنا جميعًا متحدين، فإن هذه الرحلة يمكن أن تكون ناجحة".

بناء الزخم استعدادًا للفترة الاحتفالية

بات نيوكاسل الآن يركّز بالكامل على مواجهة مزدوجة عالية الأهمية أمام إيفرتون، مع لقاءين مفصليين مقررين في كأس كاراباو والدوري الإنجليزي . وتبدو هاتان الرحلتان الصعبتان إلى ميرسيسايد مهيأتين لتقديم اختبار قاسٍ وشامل لصحوة نيوكاسل الأخيرة، مانحةً يايسله فرصة مثالية لصناعة سلسلة انتصارات مبهرة قبل أن ينطلق رسميًا الجدول الشتوي المزدحم واحتفالات عيد الميلاد.