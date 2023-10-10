حقيقة أم حيلة قضائية؟ محامي نيجريرا يؤكد إصابته بالخرف!

مزاعم تقديم برشلونة رشاوى مالية أمام القضاء

يواصل القضاء الإسباني تحقيقاته مع إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام (CTA). حول ما يعرف بأزمة نيجريرا الشهيرة المتهم بها بتلقي رشاوى من النادي الكتالوني.

وخلال إجراءات المحاكمة، ذكر محامي نيجريرا أن الرجل البالغ من العمر 78 عامًا يعاني من ضعف إدراكي "خرف" يمنعه من مواجهة إجراءات جنائية.

وعلى هذا النحو، ستخضعه السلطات الإسبانية لفحوصات طبية لتحديد مدى صحة ذلك، والبت في سير التحقيقات بعد إجراء تلك الفحوصات.

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وفقًا لـصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن نيجريرا وصل صباح الثلاثي إلى معهد الطب القانوني في كتالونيا حوالي الساعة 9:30 صباحًا مع زوجته ومحاميه من أجل التأكد مما إذا كان يعاني من أعراض الخرف.

وذكرت الصحيفة أنه في وقت ما، تعثر نيجريرا وسقط على الأرض، وكان لا بد من مساعدته من قبل مرافقيه.