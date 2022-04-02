المدرب الحلم .. عقبة تُعيق مفاوضات النصر مع فونسيكا

كشف مصدر نصراوي حقيقة الأخبار المثارة أخيرًا حول توقيع النادي عقدًا مبدئيًا مع المدرب جورجي جيسوس، كما تحدث عن العقبة الأهم في المفاوضات مع البرتغالي باولو فونسيكا.

النصر يسعى للتعاقد مع مدرب كبير الموسم القادم، خاصة بعدما مُني بفشل ذريع مع مدربيه الثلاثة هذا الموسم وآخرهم ميجيل روسو الذي سيرحل بنهاية الدوري السعودي في مايو المقبل.

ما هي حقيقة التوقيع مع جيسوس؟

الإعلام السعودي تداول أخبارًا في الأيام الأخيرة حول توقيع النصر عقدًا مبدئيًا مع جيسوس لتدريبه الموسم القادم مقابل 10 ملايين يورو، علمًا أن تلك ليست المرة الأولى التي يرتبط بها المدرب البرتغالي بالعودة للدوري السعودي، سواء لتدريب النصر أم الأهلي.

صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن مصدر نصراوي نفيه الكامل لتلك الأخبار، وتأكيده أن المفاوضات بين الطرفين لم تحدث أبدًا حتى وقتنا هذا.

إذ قال "ما يتداول عن توقيع النصر مبدئيًّا مع جيسوس بمبلغ 10 ملايين يورو غير صحيح، فالمفاوضات لم تحدث معه أصلًا حتى أمس".

مصادر جول الخاصة كانت قد أكدت أن المدرب صاحب الـ67 عامًا يحلم بتدريب منتخب البرازيل، كما أوضحت أنه أحد المرشحين فعلًا لخلافة تيتو المدير الفني الحالي الذي أعلن نهاية مسيرته مع راقصي السامبا عقب نهائيات كأس العالم 2022.

ما هي الخطوة التي تفصل فونسيكا عن النصر؟

الرياضية نقلت عن المصدر النصراوي ذاته تطورات المفاوضات بين إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر والمدرب البرتغالي فونسيكا، والذي يُعد من المفضلين جدًا لدى الجمهور الأصفر.

المصدر أوضح أن عقبة مهمة تُعيق إتمام المفاوضات وهي رغبة عائلة فونسيكا البقاء في أوروبا ورفضها الرحيل للسعودية أم أي وجهة أخرى.

صاحب الـ49 عامًا لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا، إذ كان قد رحل عن روما بنهاية الموسم الماضي بعد قضاء عامين في العاصمة الإيطالية.

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