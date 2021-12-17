حقيقة إصابة بيب جوارديولا ببفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية، حقيقة تعرض بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إلى الإصابة بفيروس كورونا.

وكان المدرب الإسباني، قد ألغى المؤتمر الفني، لمباراة فريقه أمام نيوكاسل، والذي كان من المقرر إقامته صباح اليوم الجمعة، بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد مانشستر سيتي، لمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، على ملعب سانت جايمس بارك.

وخضع جوارديولا للفحوصات والكشوفات الطبية، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت"، فإن نتيجة فحص جوارديولا، جاءت سلبية وسيسافر مع بعثة الفريق بشكل طبيعي.

ويعاني الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والتي تسببت في تأجيل أكثر من مباراة بسبب إصابات اللاعبين.

ومن المنتظر أن تقام خمس مباريات فقط بالجولة الثامنة عشر من البريمرليج، بسبب تأجيل باقي المباريات، نتيجة كثرة الإصابات داخل صفوف بعض الفرق.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، الذي سيلعب مع توتنهام مساء الأحد المقبل.