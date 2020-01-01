حقن الفيتامين.. أسرار جديدة لنجاح فينجر ببداية رحلته مع أرسنال

أسطورة المدفعجية يكشف الطرق التي استحدثها الفرنسي في التدريبات

كشف إيان رايت أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، عن أحد الأسرار التي عاشها خلال فترة عمله مع المدرب الفرنسي أرسن فينجر.

مدرب المدفعجية الأسبق استلم المهمة في 1996 قادماً من ناجويا جرامبوس الياباني، وقام بتغيير العديد من الأساليب التدريبية بالنادي اللندني.

وقال رايت عن الطرق الجديدة لفينجر بتلك الفترة:"كنا نقوم باستخدام حقن الفيتامينات في أجسادنا خاصة في الذراع من أجل التقوية وتحسين الحمل البدني".

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وأضاف عبر مكالمة فيديو مع آلان شيرر:"كان يرسلنا إلى فرنسا من أجل بعض التدريبات، حيث شعر بالقلق تجاه أي لاعب يزيد عمره عن 30 سنة، لذلك كان يحاول تطوير لياقتنا البدنية لتحمل سرعة المباريات وتقليل الشعور بالتعب".

وتابع:"كنت أذهب للتدرب مع أحد الأشخاص الذي يقدم لي بعض الأطعمة الخاصة، وينصحني بالذهاب للنوم مبكراً والتدرب على الشاطيء".

واستكمل:"أرسن فينجر كان مسؤولاً عن كل هذه الطرق الجديدة، البعض كان يشعر بالتعب من هذه التدريبات قبل بداية الموسم، بل كانوا يسقطون على الأرض وبعضهم تقياً وقالوا له نحن لا نشعر باللياقة الكافية لمثل هذه الأمور".

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يذكر أن رايت يعتبر هو ثاني الهدافين التاريخيين لأرسنال، حيث نجح في تسجيل 185 هدفاً خلال مسيرته الحافلة مع المدفعجية.