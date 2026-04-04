حقق نادي غرونينغن فوزًا صعبًا على ملعب لم يسبق له الفوز فيه من قبل

حقق نادي غرونينغن لكرة القدم مساء السبت فوزًا صعبًا بنتيجة 0-1 في المباراة التي خاضها على أرض تيلستار. تقدم فريق ديك لوكين في الشوط الأول القوي بهدف سجله ديس يانس، وحافظ على تقدمه في دقائق ختامية مثيرة. وبذلك يظل غرونينغن في المركز العاشر، ولا يزال في صلب المنافسة على مقاعد التصفيات، بينما يبقى تيلستار في المركز السادس عشر، مباشرة تحت خط الهبوط.

منذ انطلاق المباراة في ملعب سبورتبارك شوننبرغ، اندلعت مباراة حية سعى فيها كلا الفريقين إلى الهجوم. سيطر تيلستار على الكرة بشكل أكبر في المرحلة الأولى، لكن الفرص الكبيرة لم تتحقق. ظهر فريق FC Groningen لأول مرة بعد عشر دقائق عن طريق توم فان بيرغن، لكن ذلك لم يسفر عن أي هدف.

بعد نصف ساعة تقريبًا، حصل غرونينغن على أول فرصة خطيرة حقيقية في المباراة. سدد تايغو لاند كرة قوية من مسافة بعيدة، لكن الحارس رونالد كومان جونيور تصدى لها ببراعة. بعد ذلك بوقت قصير، اضطر تيلستار إلى إجراء تبديل اضطراري بعد إصابة نوكفي ثوريسون.

في الدقيقة 32، تمكن غرونينغن أخيرًا من فتح النتيجة. بدا في البداية أن رأسية ديس يانسي قد أُبعدت عن خط المرمى، لكن بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، تبين أن الكرة قد تجاوزت الخط بالكامل: 0-1. بعد ذلك بوقت قصير، كان يانسي قريبًا من تسجيل هدفه الثاني، لكن كويمان جونيور منع المزيد من الأضرار.

حاول تيلستار العودة قبل نهاية الشوط الأول وحصل على فرصة جيدة عن طريق سيم فان دوين بعد فقدان الكرة بشكل غير دقيق من تيكا دي يونج. لكن محاولته ذهبت بعيداً، مما جعل غرونينغن يتوجه إلى غرفة الملابس متقدماً. كان اللعب متقلباً في الشوط الأول وقدم الكثير من المتعة.

بعد الاستراحة، بقيت صورة المباراة على حالها، مع فرص متبادلة. حصل غرونينغن على فرص لتوسيع الفارق عن طريق يونس طه ويورغ شرويدرز، لكن كويمان جونيور كان يقف في طريقهما في كل مرة. من ناحية أخرى، سدد فان دوين رأسية من ركلة ركنية فوق المرمى.

في منتصف الشوط الثاني، أضاع غرونينغن فرصة حاسمة لتوسيع الفارق. في البداية، تصدى الحارس مرة أخرى لتسديدة طه، وفي الكرة المرتدة لم يتمكن فان بيرغن من تسجيل الكرة في المرمى الخالي. وبعد ذلك بوقت قصير، كاد البديل ويلومسون أن يضاعف النتيجة إلى 0-2، لكن كويمان جونيور أنقذ فريقه مرة أخرى.

في الدقائق الأخيرة، بذل تيلستار كل ما في وسعه، واضطر فايسن إلى التدخل لإنقاذ الموقف من تسديدة بروير. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، حسم غرونينغن المباراة بهجمة مرتدة حادة. أرسل فان بيرغن تمريرة عرضية إلى شرويدرز، الذي سجل من مسافة قريبة: 0-2. وبذلك، حقق فريق لوككين فوزاً مهماً على ملعب لم يسبق له الفوز فيه على أعلى مستوى.