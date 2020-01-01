حفيظ دراجي معلقًا على لقاء الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي

الزمالك يسعى لخطف اللقب من الترجي التونسي

كشفت قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن معلق لقاء الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي المقرر له الأسبوع المقبل.

الزمالك يسعى لخطف البطولة من الترجي التونسي خلال المباراة التي ستجرى بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة الجمعة المقبلة.

ومن المفترض أن تعرض المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، حيث تعد النسخة الـ28 من تاريخ كأس السوبر الإفريقي حيث ستلعب في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

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وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن الجزائري حفيظ دراجي هو من سيعلق على اللقاء الذي سيقام بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك صاحب لقب الكونفدرالية.

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ويسعى الزمالك لخطف اللقب الغائب منذ عام 2003 عن القلعة البيضاء، وعلى الجانب الأخر يسعى الترجي التونسي لخطف اللقب بعد خسارته النسخة الماضية أمام الرجاء المغربي.