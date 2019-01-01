حفني يقترب من المشاركة أساسيًا مع الزمالك بعد عودة جلال

خالد جلال تولى تدريب الزمالك خلفًا لجروس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك سيحصل على فرصة أكبر بالمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان حفني قد ابتعد عن المشاركة أساسيًا مع الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد تواجد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن أيمن حفني سيشارك بشكل أكبر مع الزمالك في المباريات المقبلة بعد عودة خالد جلال للإدارة الفنية.

وكان خالد جلال قد تولى تدريب الزمالك أمس الجمعة بعد رحيل جروس عن الفريق عقب انتهاء عقده ورفض رئيس النادي تجديده.

وتعادل الزمالك في مباراته الأخيرة أمام نظيره الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت".

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ويواجه الفريق الأبيض نظيره حرس الحدود ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30.