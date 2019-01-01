وائل جمعة يشارك في مباراة الأساطير

صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر يتوجه إلى بلاد الفراعنة بدعوى من فيفا وكاف

أعلن وائل جمعة؛ نجم دفاع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مشاركته في مباراة الأساطير، التي تقام على هامش حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوزيع جوائز الأفضل بعام 2019.

الحفل من المقرر أن تشهده الأراضي المصرية، في السابع من يناير المقبل، على أن يقام في سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بإذن الله إلى مصر الحبيبة للمشاركة في مباراة الأساطير في سفح الأهرامات وأبو الهول بدعوى من الاتحاديين الدولي والأفريقي، والمشاركة في حفل أفضل لاعب في أفريقيا".

وأضاف: "بالتوفيق لمحمد صلاح وطارق حامد".

بإذن الله الى مصر الحبيبه للمشاركة في مباراة الاساطير في سفح الاهرامات وأبو الهول بدعوه من @FIFAcom و @CAF_Online والمشاركه في حفل افضل لاعب في أفريقيا ..بالتوفيق لـ #محمد_صلاح @mosalah و #طارق_حامد @TarrekHameed

🇪🇬👍🙏🏻 pic.twitter.com/o1tZrJzh5K — Wael Gomaa (@WaelGomaa) December 23, 2019

يذكر أن الاتحاد الأفريقي أعلن أمس الأحد، القوائم النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، إذ يتنافس المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني؛ لاعبا ليفربول الإنجليزي، بجانب الجزائري رياض محرز؛ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة الأفضل خارج القارة السمراء، أما داخل القارة فضمت المصري طارق حامد؛ لاعب الزمالك، التونسي أنيس البدري؛ لاعب الترجي التونسي، وزميله السابق ولاعب الأهلي السعودي الحالي الجزائري يوسف البلايلي.