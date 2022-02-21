"حفلة عليك وسط جمهورك" .. الفراج يُحذر النصر من "الـ70%" أمام الهلال

حذر الإعلامي وليد الفراج نادي النصر اليوم من الضرر الذي قد يقع عليه حال الخسارة أمام الهلال من تمتعه بنسبة أكبر من الحضور الجماهيري في مباراة الليلة بين الفريقين ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر يستضيف الهلال مساء اليوم على ملعبه مرسول بارك، وقد خُصص 70% من سعة الملعب الجماهيرية لجماهيره، فيما سيتواجد عُشاق الهلال بنسبة 30%، ويُجمع الجميع على أفضلية ذلك بالنسبة للأصفر إلا أن الفراج كان له رأي آخر.

ماذا قال الفراج عن أفضلية النصر في الحضور الجماهيري خلال ديربي الليلة أمام الهلال؟

الإعلامي المخضرم وخلال رده على أحد المتابعين أكد أن تمتع النصر بتلك الأفضلية في الحضور الجماهيري طبيعية ومنطقية وليست بها أي شبهة للمجاملة أو ظلم الهلال، مشيرًا إلى أن لوائح البطولة تنص على تمتع الفريق صاحب الملعب بحضور 70% من جماهيره مقابل 30% للضيف، وأن ما يُحدد صاحب الملعب في كل مرحلة من مراحل الكأس هي القرعة.

وأوضح الفراج أن وجود أغلبية للحضور الجماهيري للنصر هو سلاح ذو حدين، بقوله "لو فاز النصر سيحتفل أمام جمهوره بالطبع وستكون حفلة كبيرة، لكن لو خسر الفريق ستكون الحفلة عليه وسط جمهوره".

ماذا حدث في آخر مباراة جمعت الفريقين في كأس الملك؟

التقى الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2020، وقد استطاع الأول حسم النتيجة لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

الفريق الأزرق أنهى الشوط الأول لصالحه بهدفي جانج هيون سو وبافيتمبي جوميس من ركلة جزاء، فيما سجل أيمن سالم هدف النصر الوحيد والذي يُنقذه من الخسارة.

النصر ثأر من تلك الخسارة بالفوز بعد شهرين تقريبًا بكأس السوبر السعودي على حساب الهلال بعدما هزمه بثلاثة أهداف نظيفة.

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