حضور ضعيف رغم التسجيل .. ماذا قدم رونالدو في التعادل مع تشيلسي؟

شارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تعادل مانشستر يونايتد مع تشيلسي بهدف لكل فريق، في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مقدمة من الجولة 37 من عمر المسابقة على ملعب أولد ترافورد، لتسفر عن انتهاء سلسلة هزائم يونايتد بعد السقوط أمام ليفربول وآرسنال.

وجاء الهدف الأول في اللقاء عن طريق ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي في الدقيقة 60، قبل أن يعادل رونالدو النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 62.

ماذا قدم رونالدو ضد تشيلسي؟

المهاجم البرتغالي مرر 37 تمريرة طوال أحداث المباراة، ووصلت دقة التمرير لديه عند 75.7%، وقام بـ6 التحامات ناجحة والتحامين غير ناجحين.

ومن الناحية الهجومية سدد كرة واحدة على المرمى وسجل هدف فريقه الوحيد، وسدد كرة خارج المرمى ولم يصنع أي فرص ووقع في التسلل مرتين.

وأما دفاعيًا فلم يقم بأي محاولة افتكاك أو قطع للكرة، بل قام بتشتيت كرتين وتصدى لكرة من الفريق الخصم.

ما هو موقف مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

الفريق خرج من كل البطولات، وأصبحت حظوظه ضعيفة جدًا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليصبح تركيزه على بلوغ الدوري الأوروبي مع المدرب الجديد إريك تين هاج.

رونالدو سجل 23 هدفًا في 37 مباراة بقميص مانشستر يونايتد هذا الموسم 👕



في حال قررنا التخلي عن أهدافه، لكان الفريق احتل المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا 😳



بالإضافة إلى وجوده على بعد 10 نقاط فقط من مناطق الهبوط في الدوري الإنجليزي! 🤦‍♂️



قالوا عنه هو المشكلة! 👀 pic.twitter.com/BqoGNY6via — GOAL Arabia (@GoalAR) April 28, 2022

ويحتل يونايتد المركز السادس المؤهل لليوروباليج بـ55 نقطة بفارق 3 نقاط عن وست هام السابق، لكنه لعب 35 مباراة مقابل 34 للهامرز.

وأما بالنسبة لصراع التأهل للأبطال، فيأتي آرسنال في المركز الرابع بـ60 نقطة يليه توتنهام 58 ولعب كل منهما 33 مباراة فقط.

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