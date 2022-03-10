حضر بجسده فقط .. ظهور متواضع وأرقام ضعيفة لمصطفى محمد ضد برشلونة

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد، في تعادل فريقه جلطة سراي مع برشلونة، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي من دون أهداف على ملعب كامب نو، مما يعطي دفعة قوية للفريق التركي قبل خوض الإياب على أرضه.

ولعب مصطفى محمد اللقاء كأساسي، ولكنه خرج في الدقيقة 68 من عمر المباراة لصالح زميله بافيتمبي جوميس.

إسهامات هجومية ضعيفة

الدولي المصري مرر 13 كرة فقط خلال المباراة، ووصلت دقة تمريرة إلى 53.8% فقط، ولم يسدد أي كرة على المرمى أو خارجها.

ولم يلعب كذلك أي كرة عرضية سواء ناجحة أو غير ناجحة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف أو حتى فرص لصالح فريقه.

وكانت اللقطة الهجومية الوحيدة له من كرة رأسية في الشوط الأول، ولكنها كانت من تسلل ومرت فوق العارضة.

غياب دفاعي

قام مصطفى محمد بمحاولة افتكاك واحدة فقط ولم يقطع أي كرة لفريقه طوال أحداث المباراة ولم يشتت أي لعبة أيضًا.

وقام بالتحامين ناجحين و6 التحامات غير ناجحة على الأرض، بالإضافة لالتحام هوائي ناجح و4 التحامات هوائية غير ناجحة.