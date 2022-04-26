"حصد الاتحاد للقب الدوري ليس في صالح النصر نهائيًا"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ أنه ورغم رغبة النصر السعودي في الانتقام من جاره الهلال، وعدم حصده للقب الدوري المحلي في الموسم الجاري إلا أن تتويج الاتحاد باللقب لن يكون أيضًا في مصلحة العالمي.

ما هو الموقف في الدوري السعودي؟

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متوقف منذ أواخر مارس الماضي، في ظل ارتباط المنتخب الوطني بمباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ثم استضافة المملكة لمجموعات دول الغرب في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يستأنف الدوري مبارياته في الثالث من مايو المقبل، على أن ينتهي في أواخر الشهر نفسه.

الاتحاد يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، متفوقًا بـ11 نقطة على الهلال صاحب الوصافة، لكن للزعيم مباراتين مؤجلتين، بجانب أن لقاء الإياب بين الفريقين لم يقام بعد، فيما يحل النصر ثالثًا بـ48 نقطة.

لماذا لن يكون تتويج الاتحاد في مصلحة النصر؟

العالمي توج بلقب الدوري المحلي في موسم 2018-19 بعد غياب سنوات، والبعض أرجع السبب إلى كون الاتحاد غائبًا عن المنافسة، إذ كان يصارع الهبوط وقتها حتى الجولات الأخيرة، غافلين تمامًا نجاح النصر في إبرام صفقات قوية في بداية الموسم ساهمت في هذا النجاح، كان على رأسها الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.

الشيخ أحد من يظنون أن غياب العميد عن المنافسة هو ما ساهم في نجاح النصر، مؤكدًا أن عودة الاتحاد بشكل عام لن تكون في صالح أي من الشباب أو الأهلي أو النصر، في إشارة إلى كون الهلال هو الفريق الوحيد الثابت في المنافسة.

وكتب الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عودة الاتحاد إن حدثت لتحقيق الدوري لن تكون في صالح النصر تحديدًا، وهو الذي ساعده غياب العميد في العقد الأخير من أخذ حصته من الكعكة الكبرى، لأن هذه القطعة الصغيرة ستكون مقسومة على اثنين.

"الأصعب لو قسمت على ثلاثة أو أربعة بعودة الشباب والأهلي لأخذ نصيبهم، فحينها ستصبح مجرد فتات!!".

عودة الاتحاد إن حدثت لتحقيق الدوري لن تكون في صالح النصر تحديدًا، وهو الذي ساعده غياب العميد في العقد الأخير من أخذ حصته من الكعكة الكبرى، لأن هذه القطعة الصغيرة ستكون مقسومة على اثنين، والأصعب لو قسمت على ثلاثة أو أربعة بعودة الشباب والأهلي لأخذ نصيبهم، فحينها ستصبح مجرد فتات!!. — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) April 26, 2022

لماذا يريد النصر الانتقام من الهلال؟

الأمنية الأولى لجمهور العالمي في هذا الموسم هي فشل الهلال في حصد لقب الدوري المحلي، الذي سيطر عليه في آخر موسمين، بعدما أطاح الزعيم بفريقهم من دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين..

في نوفمبر 2021، حقق الهلال الفوز أمام النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي البطولة القارية، ثم توج باللقب بعد ذلك على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وفي فبراير 2022، أطاح الزعيم بالعالمي من ربع نهائي كأس الملك، بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد أيضًا.

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