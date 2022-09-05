سوق الانتقالات التاريخي لبرشلونة يأتي بالفرج في متاجر النادي!

كشفت تقارير صحفية أن قميص نادي برشلونة الأول قد تم بيع كل النسخ التي تم طرحها منه بشكل رسمي وأصبح غير متاح للبيع بشكل مؤقت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الطلب على القميص جاء أكبر من المتوقع، مما يعني أن وصول نسخ إضافية منه لن يحدث قبل أسابيع.

وبحسب ما أوضحت الصحيفة كانت التوقعات أن يعود القميص إلى المتجر خلال 15 يومًا، لكن بحسب ما ذكرت فلن يكون متاحًا للبيع من جديد قبل بداية أكتوبر.

وأكدت كذلك أن المشكلة مرتبطة بالقميص الأساسي فقط الذي جاء بالألوان التقليدية للفريق وأن القميصين الثاني والثالث متوفران بشكل طبيعي وبكافة المقاسات.

أكثر الأيام التي تم بيع فيها قمصان للنادي كان يوم مباراة كأس جوان جامبر ويوم مباراة مانشستر سيتي الودية.

القمصان تتوفر في الوقت الحالي بشكل إلكتروني فقط عبر موقع النادي وبأحجام محدودة للغاية للحجمين الصغير والأصغر منه الخاصين بالأطفال وأصحاب الأجساد الضئيلة.

جدير بالذكر أن سوق انتقالات برشلونة كان تاريخيًا بكل ما تحمله الكلمة من معاني بعد أن ضم الفريق روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي وكريستنسن وماركوس ألونسو وفرانك كيسي وهيكتور بيليرين وجدد عقد عثمان ديمبيلي.