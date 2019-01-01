حصاد دوري الخليج العربي - خماسية الشارقة وإصابة دومبيا الأبرز في الجولة الرابعة

حصاد الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتهت أمس السبت، مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث واصل الشارقة تصدره للدوري بالفوز الرابع على التوالي.

دوري الخليج العربي الإماراتي شهد الكثير من الإثارة والأهداف في الجولة الرابعة والمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة.

الشارقة مازال يسير بشكل جيد في مشوار الدفاع عن اللقب ويعمل على تأمين صدراته ويتمنى توسيع الفارق خلال الجولات المقبلة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي حصاد الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

شهدت الجولة 21 هدفًا خلال 7 مباريات بمشاركة 14 فريقًا، حيث لم تشهد أي مباراة الانتهاء بالتعادل وجميعها انتهت بفوز أحد الطرفين.

وجاء أكبر فوز في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي من نصيب الشارقة في مباراته أمام الوصل والتي انتهت بخمسة أهداف مقابل هدفًا واحدًا.

شاهد 21 هدفاً حصيلة الجولة الرابعة من دورينا واختر هدفك المفضل..#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/y02vOsLwGY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 20, 2019

وكلفت الهزيمة الثقيلة خط دفاع الوصل بأنه الأسوأ في الجولة الرابعة بعد استقباله 5 أهداف خلال اللقاء في 66 دقيقة.

وبشكل عام في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي يعد فريق الشارقة الأقوى هجوميًا بـ13 هدفًا بينما يأتي الأضعف بهدفين فريق الوصل.

ويأتي فريق شباب الأهلي دبي الأقوى دفاعيًا بتلقيه هدفًا واحدًا فقط خلال 4 مباريات ولكن الأضعف دفاعيًا هو نادي الوحدة باستقبال 10 أهداف خلال الجولات الأربعة.

وتسببت ثلاثية الجزيرة في مرمى خورفكان بإقالة المدرب باولو كاميلي، من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج حيث لم يحصل إلا على نقطة واحدة من 4 مباريات.

وشهدت مباراة عجمان والظفرة إصابة قوية للاعب المالي حامد دومبيا، بكسر مضاعف في إصابة مرعبة للجميع تهدد موسمه مع الفريق.